Per Anna Solà

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a Barcelona, és l’únic conjunt modernista amb uns plànols que encara es conserven. Aquesta documentació, conservada en forma de paper vegetal i amb més de 120 anys a l’esquena, es posa per primera vegada a disposició de la ciutadania en l’exposició Els plànols de Lluís Domènech i Montaner in situ. D’aquesta manera, les persones que visitin el recinte modernista, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l’any 1997, a partir d’ara també poden conèixer els esbossos i alçats responsables de la monumentalitat del conjunt. També dels seus acabats, amb vidrieres, sostres i escultures d’allò més singulars.