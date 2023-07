El monestir de Sant Pere de Rodes, al Port de la Selva (Alt Empordà), s’ha convertit en un dels més reconeguts i admirats a Catalunya. Amb més de mil anys a l’esquena –precisament l’any passat es va desplegar una celebració entorn del seu mil·lenari– ha sigut testimoni del pas del temps des de la serra de Rodes, tant a terra ferma, al cap de Creus, com al mar, a la punta septentrional de la Costa Brava. Tot i que els registres daten de molt abans, a partir del 1022, el monestir de Sant Pere de Rodes es va erigir com el centre espiritual del comtat d’Empúries, amb un conjunt monacal format per l’església, el campanar, el claustre, les sagristies, les dependències dels monjos i el palau de l’Abat.

Tots aquests espais, adaptats a la complicada orografia del terreny, tenen una marcada influència del romànic català, tot i que amb certa sofisticació arquitectònica provinent dels seus capitells clàssics.

Durant tot l’any, el monestir de Sant Pere de Rodes ofereix visites al conjunt arquitectònic i el seu entorn per 6 euros (entrada general), a més d’activitats temàtiques per a tots els públics, que cal reservar amb temps: visites teatralitzades, visites nocturnes, passejos maridats amb vi medieval i garnatxa, observació de ratpenats i fins i tot una exposició permanent per entendre el paper d’aquest enclavament històric. Sense anar més lluny, el 8 de juliol el monestir estrena el festival de Música Medieval de Sant Pere. Fins al 8 de setembre, ofereix cinc concerts de música medieval per enriquir l’experiència de la visita. A més, el 15 de juliol comença el 23è Festival de Música de Sant Pere, un esdeveniment que s’allargarà fins al 26 d’agost i que comptarà amb actuacions de piano i música de cambra.

Per assistir als dos esdeveniments, és necessari reservar entrades amb temps.