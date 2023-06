Costa Brava. La descoberta del paradís (1870-1936) és el títol de la primera trilogia d’exposicions dedicades al descobriment, la destrucció i la recuperació del litoral gironí des del punt de vista de l’art plàstic. Promoguda pel Museu d’Art de Girona i el Museu de l’Empordà, a Figueres, recull una mirada artística que immortalitza el paisatge de la costa nord de Catalunya amb tres itineraris. «Durant tres anys, mostraran com l’art i els artistes han participat en la seva promoció, defensa i reparació des de finals del segle XIX fins a la nostra contemporaneïtat», han explicat els comissaris de l’exposició.

La primera mostra de la trilogia es desdobla en dues propostes. D’una banda, la titulada De Blanes al cap de Creus. Identitat d’un paisatge, que des de l’abril i fins al 17 de setembre es pot visitar al Museu d’Art de Girona. I, de l’altra, la mostra Quan Cadaqués era una festa, que, en aquest cas, també es va inaugurar a l’abril i es podrà veure fins a l’11 de setembre a les sales del Museu de l’Empordà. Les dues exposicions agafen com a punt de partida el 1870, amb obres dels primers paisatgistes catalans. Una època en què encara no s’havia popularitzat el concepte de la Costa Brava, però en què ja es coneixien les particularitats de la costa del nord de Catalunya com un enclavament salvatge i d’aigües braves. Tal com destaquen els promotors, l’exposició transita «pels llocs i anys de construcció d’un ideal identitari i pels moments brillants de l’avantguarda i acaben amb l’esclat de la Guerra Civil espanyola. Llavors, la Costa Brava ja estava consolidada com una marca turística i es començaven a sentir els primers crits d’alarma per la pèrdua d’autenticitat d’aquesta porció de paradís».

Les obres seleccionades evidencien l’alt nivell artístic de l’exposició. Provenen de diferents col·leccions particulars i institucions com el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu Reina Sofia de Madrid, el Museu Carmen Thyssen de Màlaga o el Museu de Montserrat, entre d’altres. Els visitants hi podran contemplar obres i dibuixos de grans artistes catalans com Salvador Dalí, Ramon Martí Alsina, Modest Urgell i Joaquim Mir, i del valencià Joaquín Sorolla.