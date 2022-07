De pedra i amb encant

Per Daniela Pina

L’Edat Mitjana va deixar a Catalunya un llegat històric i arquitectònic que encara avui resisteix en les pedres que aixequen moltes de les seves poblacions.

Montblanc és, segurament, el rei dels pobles medievals a Catalunya. Situat a la província de Tarragona, aquesta localitat forma part de la ruta del Cister, que comprèn un total de 65 municipis ubicats entre els tres grans monestirs medievals cistercencs: el de Poblet, el de Santes Creus i el de Vallbona de les Monges. A més, Montblanc és reconegut mundialment pel seu patrimoni històric i arquitectònic. Passejar al voltant de la seva muralla, perdre’s pels carrers estrets del casc antic perfectament conservat i restaurat, prendre un cafè en alguna de les terrasses de la plaça Major i visitar l’Església de Santa Maria, ubicada al punt més alt del poble i construïda al segle XIV. Són alguns dels principals atractius turístics de Montblanc.

Un altre dels pobles medievals amb més encant del territori català és Guimerà, un municipi escalonat amb una organització urbanística molt singular. Situat a la comarca de l’Urgell, a la província de Lleida, i a meitat del recorregut del riu Corb, s’ha convertit en un dels imprescindibles per als amants de l’arquitectura medieval. A la seva part més alta, els visitants podran disfrutar d’unes meravelloses vistes de la Vall del Corb en diferents miradors.

A menys de 60 quilòmetres de la ciutat de Barcelona, a la comarca del Bages, se situa Mura, un petit poble medieval que dona entrada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Els seus carrers i places medievals fan que el seu encant sigui incomparable i, entre els principals atractius que té destaquen el casc antic format per no més d’una desena de carrers, l’ermita de Sant Antoni de Mura, la font de l’Era i les restes del castell de Mura. A més, des d’aquest poble es poden fer excursions com arribar fins al Gorg del Pare.

Elegida com una de les poblacions més boniques d’Europa, Regencós és un dels grans desconeguts del Baix Empordà. Aquest petit poble ha viscut a l’ombra d’altres pobles medievals ubicats a la Costa Brava, com Pals, Peratallada o Palau-sator. No obstant, Regencós ofereix una bellesa arquitectònica del mateix nivell i sense tanta afluència de turistes.