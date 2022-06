La Cultura es viu d’una altra manera aquest estiu

Per N. Bonet CANTS i GASTRONOMiA Cançons per rebre o acomiadar el sol Rebre o acomiadar el dia no és qualsevol cosa. I a l’estiu tot convida a fer-ho a l’aire lliure. Albades i vesprades cantades és una experiència que evoca antigues tradicions en la qual els participants aprenen i canten junts cançons en entorns idíl·lics del paisatge català, degustant productes de proximitat i disfrutant de la naturalesa en les hores màgiques del crepuscle o de l’alba. Les pròximes dates seran de vesprades, és a dir, del comiat del sol. Tindran lloc a la Musclera Mirador Badia –l’Ampolla, al Delta de l’Ebre (2 de juliol)– i a les roques de la Madrona -Fonollet, al Berguedà (16 de juliol)–. I a l’agost, aquesta singular experiència se celebrarà a l’Ermita de Sant Martí Xic –Masies de Voltregà, Osona (dia 6)–, i la sortida del sol es veurà des de Tulipmania –Coforb, Berguedà (dia 21)–.

CULTURA VINÍCOLA Conèixer les DO catalanes a les biblioteques El món del vi i la seva relació amb el medi ambient és el punt de partida de l’edició del 2022 de Biblioteques amb DO, un cicle que acosta la cultura del vi a les biblioteques públiques de Catalunya. Concursos de fotografia, contacontes, recitals de poesia, rutes literàries entre vinyes i moltes altres propostes són algunes de les activitats que inclou aquesta cita anual que compta amb un rècord d’institucions participants: un total de 75 repartides pel territori. En concret, durant aquests mesos d’estiu el programa aprofundirà en la DO Empordà (juny), la DO Catalunya (juliol) i la DO Terra Alta (agost). Entre les activitats, hi podem trobar un tastet vinícola i literari (Biblioteca de Sant Feliu de Guíxols, 29 de juny) o l’Hora del conte amb Laura Asensio i el relat Raïm i formatge (Biblioteca de Figueres, 27 de juny).

POESIA I MÚSICA Nits culturals d’estiu en un claustre Escoltar jazz en viu, recitals de poesia o disfrutar d’una obra de teatre de petit format és un plaer en una nit d’estiu a l’aire lliure. Però si a més la cita cultural és en espais tan especials i artístics com els claustres de Vilafranca del Penedès, es converteix en una experiència inoblidable. El cicle Paraules als claustres, organitzat per l’Ajuntament de Vilafranca, acosta al claustre de Sant Francesc –edificat al segle XVI– i al claustre dels Trinitaris –que data dels segles XVI i XVII– un extens programa cultural que s’estén fins al 18 de setembre. Al juliol, hi haurà música de jazz a càrrec de Vijazz Penedès (dies 1, 2 i 3); la poesia a càrrec de Jaume Madaula i Dafnis Balduz, amb un meravellós duel entre Ferrater i Espriu (dia 15); i la combinació de música i poesia sefardita d’Ensemble Come Again (dia 22).