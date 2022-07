El que no t’has de perdre a Barcelona

S’ha de destacar que Barcelona té més de 4,5 quilòmetres de platges, des de la de Sant Sebastià a la de Llevant, moltes de les quals s’ubiquen a la Barceloneta, antic barri mariner que bé mereix un passeig relaxat pels seus carrers per descobrir-ne les cases originals plenes d’encant. Un altre dels atractius és la seva deliciosa, variada i excel·lent oferta gastronòmica.

Un altre dels atractius de Barcelona és el seu Jardí Botànic de més de 14 hectàrees, on es poden conèixer col·leccions de plantes mediterrànies de tot el món. S’organitza en cinc àrees: Austràlia, Califòrnia, conca mediterrània, Sud-àfrica i Xile. Des de la seva ubicació, a Montjuïc, hi ha una vista de la capital catalana exclusiva: delta del Llobregat, l’Anella Olímpica i part de l’àrea metropolitana.

Llocs desconeguts

Una de les visites recomanades són les Drassanes de Barcelona, declarades Monument Històric-Artístic el 1976, que tenen un immillorable aspecte després de la restauració. Allà es troba el Museu Marítim, que conserva, estudia i difon una de les col·leccions de patrimoni marítim més importants del Mediterrani. La visita val la pena també per la seva arquitectura, per les exposicions de temàtiques variades i pel seu jardí, amb cafeteria, convertit en un lloc tranquil i molt agradable. Un altre dels llocs desconeguts de la ciutat és el Laberint d’Horta, a prop de la serra de Collserola. A part del dèdal, compta amb un jardí neoclàssic del segle XVIII i un jardí romàntic del segle XIX, així com el palauet de la família Desvalls, propietària del terreny. El lloc reuneix fonts, una cascada i diverses escultures sobre la mitologia grega. Un espai màgic on es pot jugar a Teseu i el Minotaure.