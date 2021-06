Viatjar en temps de pandèmia

El pròxim 1 de juliol entrarà en vigor el passaport Covid a la Unió Europea, anomenat oficialment Certificat Digital UE Covid. És el codi QR que servirà per facilitar els desplaçaments de les persones que puguin acreditar que tenen anticossos perquè han passat la Covid-19 o si acaben de passar un test amb resultat negatiu. Espanya ja l’ha activat aquesta setmana però hi ha països que van començar a fer-lo servir l’1 de juny. És el cas de Grècia, Alemanya, Croàcia, Polònia, Dinamarca, Bulgària i la República Txeca.

La Comissió Europea ha proposat que a partir de l’1 de juliol els menors de 6 anys estiguin exempts d’haver de fer-se PCR o test d’antígens per viatjar dins de la Unió Europea. En el cas de la resta de menors, s’estalviaran la quarantena els fills de les persones que no estiguin obligades a passar els tests, per exemple, en el cas que ja tinguin la pauta completa de la vacuna. Això sí, encara que no s’hagi de fer quarantena sí que estaran obligats a fer-se una PCR o un test d’antígens.