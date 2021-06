El Priorat: un recorregut per les arrels del vi

Diuen que Abdelazia va tenir el valor d’esperonar el seu cavall per llançar-se al buit des dels escarpats cingles de Siurana. Quan un s’atreveix a mirar per aquest altíssim precipici comprèn per què aquest petit poblet va aconseguir resistir i ser l’últim bastió de la reconquista a Catalunya. La seva espectacular ubicació, a més de deixar-nos històries com la del salt de la reina mora, avui dia ens ofereix un dels paisatges més espectaculars. Si esperem a la sortida o la posta de sol, segur que serà un moment que no oblidarem durant molt temps.

Aquest és potser un dels grans atractius de la comarca del Priorat però existeixen molts motius per escapar-se i conèixer de prop els seus pintorescos pobles i els seus cellers i vinyes a l’infinit. I és que, aquesta, és terra de vins. Tot va començar amb els monjos de la cartoixa de Scala Dei. Es van instal·lar a les muntanyes al segle XII i van començar a cultivar la vinya creant una tradició que ha perviscut durant generacions. Actualment, endinsar-se pel camí flanquejat per xiprers en les restes del monestir, en ple Montsant, és una visita obligada.

Com també ho és recórrer els camps de vinyes de la mà d’algun viticultor de la zona. Aquí el vi és gairebé una religió i existeixen nombrosos cellers que ofereixen circuits pels seus camps, amb un tast posterior per comprendre la importància d’aquest producte mil·lenari. És important destacar les dues denominacions d’origen que li han valgut fama internacional a aquesta zona: la DO Priorat i la DO Montsec. I no ens podem oblidar de les catedrals del vi i de les cooperatives, autèntics baluards que han mantingut viva aquesta tradició.

Si un presta atenció al paisatge, ràpidament topa amb l’altre producte estrella de la comarca: l’oli d’oliva. Els molins es poden visitar i ofereixen també el tast dels seus productes, una autèntica experiència gurmet.

Falset és la capital de la comarca i atresora diversos encants com el monumental Castell dels Comtes de Prades (s.XII), avui dia museu comarcal, i el seu casc antic, amb la plaça Vella o el Palau dels Comtes d’Azahara, sense oblidar l’edifici modernista de Cèsar Martinell de la Cooperativa Agrícola, amb les seves visites teatralitzades i les seves voltes catalanes.