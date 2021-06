Paradisos per descobrir a només dos passos

PEr N. Bonet

Perdudes entre la naturalesa, amb accessos a peu o en vaixell, sense xiringuito ni dutxes: Les platges verges no són per a tothom. I gràcies a déu, hi afegim. Perquè així encara es mantenen com a paradisos resguardats, secrets que passen boca-orella i que no solen sortir a les guies. A Catalunya encara existeixen platges verges, o gairebé, per explorar.

Si bé és cert que per arribar-hi s’ha de caminar força, això no ens ha de desanimar. És el cas de la cala Tavellera, al Port de la Selva, un paratge entre la costa escarpada on s’accedeix únicament en barca o recorrent el GR11 que connecta amb el Cap de Creus. Allà només ens trobarem pescadors i un refugi. Es Castell, a Palamós, segueix conservant l’encant, amb el castell que li dona nom i una pineda, a causa de l’estricte control d’accessos a aquesta platja gairebé salvatge.

Al sud, l’Ametlla de Mar concentra diverses platges recòndites i espectaculars per la rojor de les roques. Destaquem la platja de l’Illot.