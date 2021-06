Paradisos perduts que mereixen una escapada

Per Núria Bonet Icart

Somiem en paradisos perduts, llocs recòndits on perdre’s, viatjar al desconegut. I Catalunya pot sorprendre’ns amb paratges encara poc freqüentats, llocs amb ànima que mereixen una escapada. Us deixem només unes quantes pinzellades d’una selecció de paisatges, monuments i racons que mereixen un viatge. Esperem que ens guardeu el secret.

Si la naturalesa és el que us sorprèn, el camí de ronda de Portlligat cap al cap de Creus, amb les seves escarpades roques i les seves vistes dalinianes són una gran opció. Més roques, però subterrànies i amb formes increïbles, les que formen les coves de Benifallet, un conjunt de sis coves al Baix Ebre, dues d’elles habilitades per visitar-les: la Cova del Dos i la Cova Meravelles.

A Àger podreu contemplar les meravelloses vistes del Congost de Mont-rebei des de les altures, amb els paracaigudes de colors dels icònics voladors. I si es tracta d’assolir una meta, arribar a peu fins a l’estany de Malniu (a 2.250 m d’altura), a la Cerdanya, i atrevir-se a endindar-se a les seves gèlides i puríssimes aigües pot ser tota una proesa. Per relaxar-se, res millor que un bany en la platja però si ens recorda la Costa Brava d’abans, millor. La cala Treumal, amagada de les hordes de turistes a prop de Blanes, és una bona elecció.

I per als amants dels pobles i monuments amb encant, contemplar el romànic més pur de la cripta de Sant Esteve d’Olius (Solsona) i l’inaccessible santuari de Santa Maria de Montgrony (Vic), és gairebé obligat. Un passeig per un dels pobles medievals més ben conservats, Guimerà (Urgell), pot ser el paradís per als que fugen de la ciutat.