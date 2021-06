Els més desitjats i fotografiats

Per Núria Bonet Icart

Montblanc, la joia medieval

En aquesta petita localitat de la Conca de Barberà un no sap on parar de fer fotos: muralles, portades, carrers empedrats i mil racons per pujar a les xarxes.

Sitges, el ‘glam’ mediterrani

Si hi ha una ciutat que concentri passat monumental i present glamurós i festiu, aquesta és Sitges. Les Escales de la Punta i la vista amb el campanar, guanyen.

Tossa de Mar, la més marinera

L’essència del Mediterrani es condensa a Tossa de Mar. El castell entre les roques és el més fotografiat, de dia amb el mar tan blau, de nit amb la silueta de les muralles.

Cadaqués, el quadro perfecte

Vistes des del Camí de Ronda, o des de la platja o des dels seus carrerons empinats... Tot és una pura foto en aquest poble de l’Alt Empordà, l’estrella de la Costa Brava.

Besalú, jugant als trons

Els arcs del pont romànic de Besalú són visita obligada per als fans de l’edat mitjana. Un se sent en un capítol de Juego de Tronos en qualsevol racó.

Barcelona, la més guapa

Matinades a la platja, un barri vell medieval, un Eixample modernista, vistes des del Tibidabo, la Sagrada Família, un Mural del Petó... Barcelona ho té tot.