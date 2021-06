Les millors rutes pel delta de l’Ebre en família

Per Núria Bonet Icart

Paisatges únics a l’infinit, aus increïbles a l’abast dels nostres prismàtics, navegar i pescar, banyar-se en algunes de les dunes més grans del Mediterrani i disfrutar dels capvespres als arrossars a bord de la nostra bici. Aquestes són algunes de les activitats divertides i sorprenents que ofereix el delta de l’Ebre. Per a aquells que vulguin escapar-se uns quants dies per Catalunya i traçar una ruta amb nens, aquest pot ser el pla ideal.

El delta de l’Ebre és un dels paratges naturals més impactants de Catalunya. Amb les seves extensions quilomètriques d’arrossars, les seves platges gairebé salvatges amb una increïble sorra esponjosa i suau, i amb els seus pobles amb encant, on encara es respira l’aire mariner i de cultiu ancestral dels camps de lo delta, com el denominen en aquestes terres. Aquí tot és possible i descobrir aquest entorn es converteix en tota una aventura per a les famílies que decideixen passar uns dies coneixent el parc natural, Tortosa i el seu entorn.

Són imperdibles la Llacuna de la Tancada, on els més petits al·lucinaran al poder veure de prop aus precioses i úniques com els flamencs. Per fer-ho possible, disposen de diversos miradors als quals es pot accedir a peu, encara que és molt recomanable fer-ho en bicicleta. Amb els seus prismàtics se sentiran com autèntics exploradors.