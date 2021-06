LLEIDA Viatjar sobre raïls L’antic Tren dels Llacs recorre pintorescos paisatges, embassaments i ponts

Per Núria Bonet Icart Embassaments d’aigües tranquil·les, espectaculars formes de la serra del Montsec, camps a l’infinit, pobles pintorescos, antics ponts i túnels... Tot es pot veure des de la comoditat del Tren dels Llacs, que serpenteja des de la ciutat de Lleida fins a la Pobla de Segur, al Prepirineu. I un dels grans atractius d’aquest viatge és poder-lo fer a bord d’un comboi històric, amb l’encant de passar dues hores a bord de vagons d’època i assaborir un trajecte absolutament fotogènic. Al llarg de 90 quilòmetres de recorregut, el Tren dels Llacs passa per quatre embassaments, i travessa 40 túnels i 75 ponts. Aquest és un viatge que transcorre per la línia fèrria de Lleida-Balaguer, des de la plana fins al Prepirineu, en una via única que travessa les comarques del Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà. S’ofereix també l’opció de viatjar en un modern tren panoràmic encara que la visita és encara més espectacular si es fa a bord del tren dels anys 60. El punt de partida del trajecte és l’estació de Lleida Pirineus encara que també fa parada a la pròxima Balaguer. A partir d’allà es disfruta del panorama que ofereix la Plana del Segre, ja que el Tren dels Llacs acompanya el riu seguint el seu curs, amb els colors dels camps fruiters a l’horitzó. El trajecte continua fins a descobrir la singular serra del Montsec. Túnels, ponts i viaductes permeten avançar pels penya-segats d’aquesta serralada calcària de més de 40 km de longitud i de fins a 1.676 metres d’altura. Aquí s’observen els espectaculars congostos de Mont-rebei i Terradets. Precisament els embassaments de Sant Llorenç de Mongai, Camarasa, Terradets i Sant Antoni donen nom a aquest tren que, amb les seves aigües tranquil·les i transparents, s’han guanyat l’apel·latiu de llacs. El tren històric funciona els dissabtes d’abril a octubre i el panoràmic només al juliol i l’agost. El tiquet d’anada costa 33 euros per als adults i 18,10 euros els nens més grans de 4 anys. El dia de tornada es pot elegir i el passatge és vàlid per agafar un tren regular de tornada a Lleida. L’estada es pot allargar durant sis dies. Més informació www.trendelsllacs.cat Lleida Totes les mirades convergeixen sempre cap a la Seu Vella. Pujar fins a l’antiga catedral permet disfrutar de les seves magnífiques vistes. Edificis com la Paeria, la Catedral Nova, l’Antic Hospital de Santa Maria o les cases modernistes del centre, són un altre dels atractius de la capital de la província. La Noguera La Noguera Pallaresa és un riu de corrents ràpids que s’ha convertit en tot un atractiu turístic, així que són moltes les empreses d’esports d’aventura que ofereixen ràfting i barranquisme. Als embassaments de la zona es pot practicar canoa, piragüisme, surf de vela o passejades en llanxa. Salàs de Pallars La farmàcia, l’ultramarins i colonials, la barberia, l’estanc, la impremta, la merceria-perfumeria, el quiosc i el cafè. Salàs de Pallars mostra vuit botigues històriques amb el seu mobiliari original, productes d’altres èpoques i cartells. Es tracta d’una visita museïtzada, en la qual tornem a temps passats. La Pobla de Segur Aquesta localitat té un petit casc històric de muntanya. El seu principal atractiu és la seva situació, que permet iniciar una infinitat de rutes pel Prepirineu, ja sigui a peu, en bici o en embarcacions pel riu. Una altra opció és anar d’excursió al Montsec o bé cap al nord, al Parc Natural d’Aigüestortes.

Aquest comboi recupera una ruta històrica de 90 km, passant per 4 embassaments, 40 túnels i 75 ponts

HISTÒRIA

Seguint a la locomotora ‘ie-ie’

Un dels encants del viatge és retrocedir en el temps a bord del tren històric dels anys 60

Viatjar en un tren històric afegeix un toc d’encant, de glamur i fins i tot d’aventura, a un recorregut encara més fotogènic. El Tren dels Llacs torna a la seva versió dels 60 amb aquest comboi. Expliquen que els maquinistes sevillans, que van ser els primers a conduir aquestes locomotores, les van batejar com a ie-ie coincidint amb la moda de l’època, per l’alegria que demostraven en les arrencades. Aquestes potents màquines dièsel 10817 i 10820 són les que arrosseguen quatre vagons d’època. Construïdes el 1968, estaven concebudes per prestar serveis mixtos de línia i maniobres, i encara avui se les coneix popularment com a ie-ie. Aquest tren, totalment restaurat, compta amb comoditats com un cotxe-bar.