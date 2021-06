El dolç que té gust d’estiu

Per Núria Bonet Icart

Una tradició que evoluciona

Va néixer a mitjans del segle XIX però no va ser fins al segle XX que es va oficialitzar com l’element clau de la revetlla de Sant Joan. Amb fruites glacejades i pinyons; farcides de crema, de xocolata o de cabell d’àngel, o les tradicionals de llardons: difícil elecció.

Noves tendències

Per què ens hem de conformar amb el de sempre? Per als gurmets innovadors, la pastisseria Panes Creativos s’atreveix amb la coca de mojito, la de pinya colada o amb pa de llet japonès (hokkaido).

Dietes especials

No cal renunciar a la coca de Sant Joan encara que tinguem restriccions alimentàries. Ja són moltes les pastisseries que accepten encàrrecs de coques sense gluten, per a celíacs, o sense sucre, per a diabètics. Una altra opció és fer-les a casa, amb farina panificable sense gluten o amb farina d’arròs.

Milions de coques

El Gremi de Pastissers calcula que al voltant del 23 i 24 de juny es vendran només a Catalunya 1,7 milions de coques de Sant Joan. És una previsió semblant a la de l’any anterior, en plena pandèmia, quan el sector va intentar recuperar el pas després de mesos econòmicament molt durs.

La recepta de Xavier Barriga

Un dels forners més prestigiosos recull en el seu Brioixeria la recepta: amb farina, sal, sucre, ous, mantega, llevat, aigua i aigua de tarongina. Com sempre, el secret està en la massa, que deixa reposar a la nevera durant una hora. El procés pas a pas es pot trobar fàcilment a la xarxa.