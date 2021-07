Barbacoa perfecta i saludable amb salmó noruec

Contingut ofert per:





"La versatilitat és un dels punts forts del salmó, no només a la cuina, sinó també a la graella. El seu contingut gras, a més, fa que es mantingui sucós i té una carn bastant llisa que aguanta la temperatura i la força que li pugui donar la barbacoa, per això és un ingredient perfecte per a les brases", assenyala David González, cap de cuina de La Lonja del Mar.

Per alguna cosa el salmó s'ha convertit en el peix favorit dels espanyols. Les principals raons per les quals els consumidors trien el salmó són el seu sabor i perquè és saludable, però també perquè és fàcil de preparar i agrada a tota la família, cosa que fa que sigui una opció perfecta per a les barbacoes estiuenques.

David González ens explica com treure-li el màxim partit a cada part del salmó. "Si vols fer un llom sencer a la barbacoa, demana al teu peixater que t’hi deixi la pell i les escates. Cuinar amb la pell protegirà la part de la carn i les escates també creen una pel·lícula de protecció a l'hora de resistir el foc fort de la barbacoa i fa que quedi més sucós".

Cada part del salmó és perfecta per a una preparació. "Utilitza la part alta de llom que és més gruixuda per fer uns daus de salmó per a broquetes. La part central de llom, que també és gruixuda i resisteix més la podem fer sencera a la barbacoa, amb unes verdures rostides", explica David. "I per la part de la ventresca, que és la més sucosa i la que més greix té, o la de la cua, que necessiten menys temps de cocció, pots utilitzar una planxa a sobre de la reixa de la barbacoa, i fer-les simplement a la brasa i acompanyades d'una salsa tàrtara", afegeix.

Hung Fai, xef ambaixador de Mar de Noruega també ens dona alguns consells pràctics per quan fem barbacoes a casa:

Pren-te el teu temps per preparar els ingredients i estris abans de començar, tingues en compte que no ets a la cuina i que no pots apagar el foc.

Espera que les brases o la temperatura de la barbacoa siguin òptimes per començar a cuinar, si són brases han d'estar ben enceses.

per començar a cuinar, si són brases han d'estar ben enceses. Si fas servir broquetes de fusta , submergeix-les en aigua durant aproximadament 30 minuts abans de fer-les servir perquè no es cremin a la graella.

, submergeix-les en aigua durant aproximadament 30 minuts abans de fer-les servir perquè no es cremin a la graella. Adapta el temps de cocció a la part del salmó que vulguis cuinar.

a la part del salmó que vulguis cuinar. Pots afegir-hi elements que fumen lleugerament el peix i li donen un toc de sabor, per exemple, encenalls de fusta en un recipient metàl·lic perforat col·locat sobre la graella o una taula de cedre sobre la qual col·loques el salmó a la graella i que, al cremar a la barbacoa, li dona aquest punt fumat.

i li donen un toc de sabor, per exemple, encenalls de fusta en un recipient metàl·lic perforat col·locat sobre la graella o una taula de cedre sobre la qual col·loques el salmó a la graella i que, al cremar a la barbacoa, li dona aquest punt fumat. Una opció per fer una papillota més natural a la barbacoa és utilitzar fulles de plàtan prèviament hidratades, embolicar-hi el salmó en porcions d'uns 150 g amb una mica d'oli d'oliva, herbes i llimona i en uns quants minuts ho tens cuinat.

Hi ha moltes maneres senzilles de preparar salmó a la barbacoa, segons el que et vingui de gust preparar pots demanar-li al teu peixater un llom sencer o al tall, o utilitzar el salmó en les porcions ja preparades per cuinar-lo de manera fàcil i ràpida que trobaràs al teu supermercat. A continuació, et donem algunes idees amb salmó noruec per a les barbacoes d'estiu amb amics o en família: