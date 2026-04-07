Aldeas Infantiles SOS reclama que no se separi els germans en acolliment

‘Germans
en acolliment’
A l’informe ‘Hermanos en acogimiento’, es manifesta la importància del vincle entre germans en la recuperació emocional dels nens i nenes que han perdut la cura de les seves famílies.
Avui, el Dia dels Germans, es posa en valor un vincle que la psicologia reconeix com un dels més duradors i influents en la vida. Les relacions fraternals no només acompanyen la infància, sinó que modelen les habilitats socials, reforcen l’autoestima i actuen com a xarxa de recolzament emocional en moments de dificultat. Així ho recolza l’informe Hermanos en acogimiento. Derecho a crecer siempre juntos, publicat per Aldeas Infantiles SOS, que destaca que les relacions fraternals es tornen especialment importants en situacions difícils perquè proporcionen un recolzament emocional essencial.
Amb motiu d’aquest dia, Aldeas Infantiles SOS reivindica el paper essencial que exerceix el vincle entre germans en el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents que creixen en el sistema de protecció, i reclama mesures específiques que garanteixin el seu dret a mantenir-se junts. Per això, l’entitat ha organitzat aquest matí una acció a l’espai urbà Caleido a Madrid sota el títol #SiempreJuntos, amb la qual busquen sensibilitzar la ciutadania sobre la importància que els germans puguin créixer units.
#SiempreJuntos convidarà els vianants a viure una experiència immersiva per connectar amb la realitat que viuen els germans i germanes en acolliment que, a més, creixen separats. La iniciativa comptarà amb la instal·lació d’una cabina telefònica tradicional, recuperada per a l’ocasió, on, amb la premissa «Entra. Tens un missatge sense escoltar», els ciutadans trobaran una sorpresa al seu interior.
Dret a créixer sempre junts
A Espanya, més de 55.000 nens, nenes i adolescents creixen en el sistema de protecció. El 55% ho fa en centres residencials i el 45% en acolliment familiar. D’aquests últims, el 64% viu amb algun membre de la seva família extensa, avis i oncles en general, i la resta amb famílies no emparentades. Tots han perdut la cura parental, però molts, a més, estan separats dels seus germans.
En aquest sentit, és important assenyalar que la llei de protecció jurídica del menor estableix que els germans amb una mesura de protecció han d’estar junts sempre que això no sigui contrari al seu interès superior. Això ve recolzat per la Convenció sobre els Drets del Nen i les Directrius sobre les Modalitats Alternatives de Cura dels Nens, que remarquen la importància d’evitar la separació de germans i de garantir el seu contacte quan no sigui possible la convivència en un mateix entorn. No obstant, a la pràctica, hi ha diferents factors que dificulten l’acollida conjunta de germans com la falta de famílies d’acollida que puguin rebre grups de germans, la diferència d’edat entre ells o l’existència de necessitats especials. Així ho analitza Aldeas Infantiles SOS al seu informe Hermanos en acogimiento. Derecho a créixer siempre juntos, en què reivindica l’important paper que les relacions fraternals exerceixen en la recuperació emocional dels nens, nenes i adolescents que passen per processos d’acolliment. Des de l’organització apunten: «En contextos de canvi i d’incertesa, com la separació d’un nen o nena dels seus pares, les relacions entre germans proporcionen recolzament emocional, aporten sensació d’estabilitat i seguretat, i enforteixen el sentit de pertinença i identitat».
El vincle entre germans és clau per al benestar emocional dels nens i nenes en acolliment
Garantir la no-separació
Compartir la mateixa família i haver viscut les mateixes experiències fa que la relació entre aquests germans sigui única i els ajudi a superar les dificultats que els ha tocat viure i els ajudi a reconstruir la seva història de forma més sana i resilient. Als 24 anys, la Lourdes va créixer a Aldeas Infantiles SOS i comparteix la seva història: «La meva germana és la primera persona a qui recorro quan tinc un problema i sé que és la primera que m’ajudarà. He après d’ella a ser forta davant les adversitats, a tirar endavant. Sempre ha estat amb mi i forma part de qui soc. No m’imagino la meva vida sense ella. Per això crec que és fonamental que els germans i germanes en acolliment puguin créixer junts. Perquè estan vivint el mateix que tu, t’entenen com ningú, i tenir algú amb qui comptar ho canvia tot».
Testimonis com el de Lourdes reivindiquen la importància que es prenguin mesures concretes per garantir la no-separació. Des d’Aldeas Infantiles SOS reclamen recursos financers i humans per facilitar l’acolliment de grups de germans i germanes i per treballar la relació entre ells durant el temps que duri la mesura de protecció. A més a més, demanen que es tingui en compte l’opinió dels germans a l’adoptar la forma més adequada d’acolliment i garantint el seu dret a mantenir el contacte en aquells casos en què no puguin créixer junts. Finalment, l’organització demana que es desenvolupin estadístiques sobre els grups de germans i germanes que estan separats i que es defineixin estàndards sobre bones pràctiques comunes a totes les comunitats autònomes.