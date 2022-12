2.000 plats plens de menjar per a aquest Nadal

Iniciativa solidària

A fi de revertir aquesta situació i pal·liar-ne les conseqüències, l’organització d’atenció a la infància Aldees Infantils SOS ha posat en marxa la campanya #EmergènciaACasa amb el repte d’omplir de menjar els plats de 2.000 nens i nenes a Espanya. L’objectiu de l’organització és que les famílies puguin accedir a una alimentació variada i sana que compleixi amb els estàndards mínims nutricionals i que inclogui aliments frescos i carn o peix almenys dues vegades per setmana.

Aldees Infantils SOS treballa amb famílies derivades pels Serveis Socials en les quals ja s’ha detectat una possible situació de vulnerabilitat. La seva tasca principal se centra a oferir a aquestes famílies les eines necessàries per cuidar-se millor dels seus fills i desenvolupar les seves competències parentals. Tanmateix, arran de la crisi socioeconòmica que vivim, la realitat de moltes d’aquestes famílies ha canviat i ara necessiten ajuda per cobrir les seves necessitats bàsiques.

A través de la campanya #EmergènciaACasa, Aldees Infantils SOS ofereix un conjunt de bons que es poden bescanviar al supermercat perquè les famílies puguin fer la compra setmanal com qualsevol altra família i evitar així les estigmatitzades «cues de la fam». D’altra banda, aquestes ajudes permeten adaptar la compra a les necessitats de cada família, tenint en compte tant les edats com els gustos i les intoleràncies dels nens i nenes. Finalment, els bons canviables ofereixen a les famílies la possibilitat de fer front a altres despeses com les factures domèstiques, l’import de les quals s’ha incrementat per la crisi energètica, i els costos relacionats amb l’educació.

Aprofitant les dates nadalenques, en les quals valors com la solidaritat afloren en les nostres accions, Aldees Infantils SOS ofereix a la ciutadania la possibilitat de col·laborar amb aquesta campanya i ajudar la infància que més ho necessita a través de la web https://www.aldeasinfantiles.es/emergenciaencasa.

La tasca d’Aldees Infantils SOS a Espanya va començar el 1967. La seva missió és garantir el dret de tots els nens i les nenes a créixer en família. A través dels seus programes de prevenció i protecció, l’organització atén més de 36.000 nens, nenes, joves i famílies a Espanya. El seu marc d’actuació s’articula entorn de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Nen i les Directrius de les Nacions Unides sobre les Modalitats Alternatives de Cura dels Nens.