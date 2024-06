Augmenta un 6% el nombre de nenes, nens i adolescents en acolliment

Necessitat de polítiques preventives

Davant l’increment de nens, nenes i adolescents en el sistema de protecció, Llogarrets Infantils SOS reclama augmentar la inversió en polítiques de prevenció. L’organització emfatitza la importància d’implementar mesures que permetin intervenir a temps i evitar que les situacions de risc es converteixin en casos de desemparament.

Un esforç més gran en la prevenció no només reduiria el nombre de nens i nenes sota la tutela de les administracions públiques, sinó que també disminuiria la despesa pública i els evitaria el trauma de la separació familiar. Això es traduiria en una millora significativa en el benestar i la qualitat de vida d’aquests nens, nenes i adolescents.

Llogarrets Infantils SOS, protegint la infància

Llogarrets Infantils SOS, com a organització dedicada a la cura i protecció de la infància, ha incrementat de manera considerable els seus programes d’enfortiment familiar a Espanya. Actualment compten amb 31 Centres de Dia, nou Programes de Famílies i cinc Centres d’Educació Infantil, entre d’altres, cosa que els ha permès recolzar 24.836 nens, nenes i joves, així com 2.973 famílies l’últim any.

A més, l’organització va oferir el 2023 un entorn familiar protector a 1.320 nens, nenes i adolescents que creixien privats de la cura parental a Espanya. D’aquests, 435 van ser atesos en els seus programes d’acolliment residencial, 778 en els seus programes d’acolliment familiar, 52 en les seves residències de joves, 48 en els seus programes de primera acollida i valoració, i 7 en els seus programes especials.