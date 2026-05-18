El nou Volvo EX60 elèctric estrena un assistent d’intel·ligència artificial Gemini en col·laboració amb Google
La marca escandinava ofereix nivells de sostenibilitat excel·lents per viatjar sense preocupacions ni ansietat derivades per l'autonomia
La marca escandinava ofereix nivells de sostenibilitat excel·lents per viatjar sense preocupacions ni ansietat derivades per l'autonomia
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Text: FRANCESC BRANCHAT
Fabricat a Göteborg, el nou Volvo EX60 100% elèctric arriba al mercat per canviar les regles del joc en termes de tecnologia, connectivitat i sostenibilitat. Aquest vehicle elimina tots els obstacles que quedaven per passar a la mobilitat elèctrica i suposa un pas endavant definitiu a l'electrificació de la marca escandinava.
Volvo té el propòsit de donar als seus clients la llibertat de moure's de manera personal, sostenible i segura. Amb aquest objectiu, l'EX60 és el primer model de la marca escandinava que integra Gemini, el nou assistent d'IA de Google que permet, entre moltes altres funcionalitats, mantenir converses naturals amb el vehicle.
Els ocupants de l'EX60 poden demanar a Gemini, per exemple, que busqui l'adreça electrònica l'adreça d'un hotel que s'ha reservat, que comprovi si un producte que s'ha adquirit cap al maleter o, senzillament, que proposi suggeriments per fer un viatge per carretera.
Aquesta relació amb Google converteix Volvo en un referent tecnològic en el sector de l'automoció i el nou EX60 és una plataforma ideal per explorar el futur de la conducció sensible al context.
Amb aquest objectiu Volvo Cars i Google, que mantenen una relació contínua per donar forma a la propera generació de sistemes d'intel·ligència per a vehicles, pretenen crear una nova generació d'experiències de conducció contextuals combinant el millor de les seves tecnologies respectives i aprofitant els últims avenços d'IA i Google Gemini.
Aquesta col·laboració permet a Volvo oferir una experiència de conducció més útil en coses com ara recordar el significat d'un senyal de trànsit, interpretar les marques vials o, simplement, sol·licitar més informació sobre un punt de referència o un restaurant.
Prenguem com a exemple l'aparcament. En llegir i interpretar els senyals d’aparcament en temps real, el sistema ajuda els conductors a entendre ràpidament les restriccions, els límits de temps, els permisos necessaris o les tarifes. En lloc d'haver d'endevinar si podem aparcar en una plaça determinada, els conductors reben indicacions clares en el moment i el lloc que les necessiten.
Fundada el 1927, Volvo està a punt de celebrar el seu centenari. Des dels seus inicis, la seguretat ha estat referent i actualment ho és més que mai. Destaca el sistema de comprensió de l'estat del conductor, que detecta si el conductor perd concentració a causa del cansament o per una distracció i que respon oferint assistència, i fins i tot aturant el vehicle amb seguretat si cal.
Pioner a l'automoció, el nou cinturó de seguretat multiadaptatiu ofereix una protecció més intel·ligent i personalitzada, adaptant-se al perfil del conductor en apartats com l'altura, la complexió i fins i tot la postura. Els sensors exteriors de l'EX60 són capaços de determinar la velocitat i la direcció d'una col·lisió imminent, ajustant la tensió del cinturó de la forma més adequada.
Una altra tecnologia encaminada a potenciar la seguretat del nou EX60 és el sistema de detecció d'ocupants a l'habitacle. Disposa d'uns radars interiors que poden detectar moviments a escala submil·limètrica, com ara la respiració suau d'un nadó.
El laboratori Crash Test del Centre de Seguretat de Volvo Cars a Göteborg és una instal·lació avantguardista en el desenvolupament de tecnologies que salven vides. Els assaigs realitzats superen àmpliament els requisits de qualsevol protocol de prova estandarditzat.
Com la resta de models de Volvo, l'EX60 ha estat sotmès a un programa de validació extens amb més d'un centenar de proves físiques i simulacions virtuals avançades. S'han realitzat assaigs sobre situacions complexes que reflecteixen escenaris habituals a la carretera, com ara sortides de via i impactes contra objectes sòlids, en un entorn real a l'aire lliure i utilitzant un pal de grans dimensions.
El Volvo EX60 arriba al mercat per canviar definitivament la mobilitat elèctrica i estableix noves expectatives per als clients que volen viatjar en un automòbil 100% elèctric, sense les preocupacions ni l'ansietat derivades habitualment per l'autonomia.
L'oferta del nou EX60 pot equipar bateries amb capacitats de 80 kW, 91 kW i 112 kW, totes amb uns nivells d'eficiència excel·lent i consums WLTP que parteixen de 14,9 kWh/100 km. En la variant de tracció integral P12 AWD Electric, aquest Volvo pot recórrer fins a 810 km amb una sola càrrega, segons cicle WLTP.
Gràcies a la seva arquitectura elèctrica de 800V, les operacions de recàrrega són extremadament veloces. Si són realitzades en un carregador ràpid de 400 kW, és possible afegir fins a 340 km d'autonomia en només 10 minuts.
Volvo et torna el senyal si, en rebre el cotxe, no és exactament el que esperaves. Sense compromís.