Un projecte energètic mediambiental per combatre la pobresa energètica

Text: Carmen Lancho

L'energia és un bé necessari per al desenvolupament de les societats. Segons el Banc Mundial, la quantitat de persones sense accés a l'electricitat va disminuir de 1.200 milions el 2010 a 759 milions el 2019 a tot el planeta, de manera que l'accés a l'energia continua sent un problema a nivell global. Aquest assumpte és de tal importància que ja s'ha encunyat el terme “pobresa energètica”.

Però per lluitar contra aquesta problemàtica del segle XXI, cada cop més habitual, hi ha persones que creuen que buscar una solució és més fàcil si es creen les connexions correctes, per eliminar junts qualsevol adversitat.

Això és el que van pensar els veïns de Bullas, una localitat situada a la Regió de Múrcia, que van decidir utilitzar energia solar de manera col·lectiva i destinar l'excedent a les famílies en risc d'exclusió social. “Va ser la ciutadania de Bullas qui va votar aquest pressupost. Un pressupost aprovat per l’ajuntament de Bullas, però votat per la ciutadania. Per això és doblement solidari”, comenta Ana Fernández, treballadora social a la localitat murciana.

Solidaritat sostenible

La idea original del projecte solidari neix de la unió entre La Solar Energía, una cooperativa de consumidors i usuaris d'electricitat sense ànim de lucre, i la consultora d'enginyeria Efficiency Services Consulting. Totes dues organitzacions es van unir fa cinc anys per crear la Comunidad de Energía Renovable de Bullas, que juntament amb l'Ajuntament del municipi han tirat endavant aquest projecte pilot amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Antonio Soler vicepresidente de la cooperativa La Solar - Foto: Adrián Ivorra.

A través de les connexions que s'han donat entre els veïns i les tres organitzacions, aquest projecte ha aconseguit impulsar, dinamitzar i involucrar la participació de la ciutadania, pimes i autoritats locals en el canvi de model energètic mitjançant les comunitats energètiques en general i en particular les comunitats d'energies renovables.

Les comunitats energètiques, especialment les energies renovables, fomenten l'autoconsum local, a fi de reduir les emissions de CO 2 . Poden crear-les des de ciutadans fins a empreses, professionals autònoms o entitats locals, i poden ser mixtes, constituint-se en associació o bé com a cooperativa fonamentalment, i el seu objectiu és oferir als veïns els beneficis mediambientals, econòmics i socials de les comunitats energètiques.

I mentre en països veïns com Alemanya hi ha prop de 1.800 d'aquests grups que generen l'energia i es consumeix de manera local, a Espanya n'hi ha una mica més de 30, i La Solar Energía n'és una.

Ana Fernández- Trabajadora social - Foto: Adrián Ivorra.

Compartir el sol

Cal destacar que el benefici d’aquest projecte és doble. No només fomenta l'ús d'energies renovables, com l'energia solar, també impulsa la solidaritat: les comunitats energètiques també es caracteritzen per incloure un banc solidari d'energia, que ofereix beneficis socials a les persones més necessitades amb els beneficis obtinguts per l'estalvi de energia, ja que aquests s'acumulen per mitigar la pobresa energètica. En el cas de Bullas, han estat 60 famílies les que han rebut un bo energètic de 90 euros cadascuna del banc solidari. I esperen que el 2023 siguin 90 les famílies. També treballen per replicar aquest model en altres localitats de la Regió.

Això és possible gràcies a la feina de la consultora Efficiency, que a més a més s'encarrega d'estudiar els consums i la manera de satisfer les necessitats de cadascun dels veïns que formen part de la comunitat.

Francisco Espín – Director de la consultora Efficiency - Foto: Adrián Ivorra.

Connectats amb el medi ambient i la solidaritat

Actualment, fomentar la conscienciació ambiental és vital per protegir els recursos naturals del futur (fins i tot del present). Aquesta idea és la que comparteix Theresa Zabell, a la plataforma Mejor Conectados de Telefónica. El 1999 Theresa, va aprofitar el seu impuls com a campiona olímpica per crear la Fundació Ecomar. Aquest projecte es va crear amb un objectiu clar: la cura dels mars i els oceans fent servir els valors de l'esport i posant el focus sobre els més joves.

A través d'Ecomar ella es va posar en marxa, davant d'una situació, com la cura dels mars en què ningú no feia res. Ella va voler ser part de la solució, malgrat l'escepticisme que va generar la seva idea, però les dades científiques avalen la seva preocupació i la feina. Sobre el convenciment que tots podem ser activistes perquè l'activisme és una de les vies que utilitza per arribar a la ciutadania perquè és la manera d'involucrar les societats.

El costat solidari l’explica el triatleta paralímpic espanyol José Luis, Jota, García, que ha aconseguit, gràcies a l'esport, al suport i totes les connexions amb la família, entrenadors i amics, superar les adversitats, i ha aconseguit convertir les coses ordinàries en extraordinàries. Per això, per a ell la ceguesa no és cap problema, i rendir-se no és una opció.

La seva capacitat d'adaptació davant de les circumstàncies de la vida l'han ajudat a no parar, i per això el triatló és el seu fort. Però va ser el seu gran amic Mario qui el va portar a aquest camí. Va ser una gran connexió, i això els ha aportat molt a tots dos. La resta de connexions els han ajudat a continuar creixent i superar-se, així com impulsar la seva confiança.

