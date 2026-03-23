El Dilema

Rafa ha aconseguit una beca de mobilitat internacional a través de Santander Open Academy per a estudiar a San Francisco. Una oportunitat única! Però entre cafès i confidències en el Work Cafè, Rafa s'enfronta a un dilema: no sap què fer. Què li diran els seus companys de taula?

Martín no està disposat a perdre al seu “jove padawan”. No obstant això, un atropellament “accidental” a deu quilòmetres per hora farà que es replantegi molt seriosament els consells que li dona a Rafa (perquè, encara que li costi admetre'l, li importa… i molt).

Café para Cinco és la sèrie audiovisual que s'ha estrenat en les webs de Premsa Ibèrica de la mà de Banc Santander per a demostrar que aprendre, connectar i evolucionar no té per què ser avorrit. Amb Arturo Valls com a protagonista, la sèrie presenta en clau d'humor conceptes de l'entorn empresarial, camins per a muntar una startup, la irrupció de la IA en les nostres vides o la importància de continuar aprenent per a millorar la teva ocupabilitat. Entre cafès, riures, segones oportunitats i plans de futur, les vides de Rafa, Martín, Ernesto, Andrea i Lola s'entrellacen en Work Café Santander.

L'objectiu de Café per a Cinco és acostar al gran públic la importància d'adaptar-se al canvi, de connectar amb altres persones, de mantenir la curiositat i de confiar en la formació a qualsevol edat com a eina per a no quedar-se enrere. Tot des d'una perspectiva real i situacions del dia a dia que podria viure qualsevol de nosaltres.

