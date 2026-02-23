El becari

Rafa no té escapatòria, Martín li ha seleccionat com a becari per al seu programa d'ocupabilitat. Segons ell, una plataforma similar a el portal de Universia, que connecta a estudiants i graduats amb empreses, però creada per ell mateix.

Clar que, ja li agradaria a Martín que “el seu programa” se semblés a Universia: una plataforma oberta i gratuïta que permet a estudiants i graduats amb fins a tres anys d'experiència impulsar la seva carrera accedint a ofertes d'ocupació i pràctiques professionals. I, a més, des de qualsevol lloc del món o des de qualsevol Work Cafè Santander.

Les intencions de Martín són bones, però la seva beca…millor que descobreixis per tu mateix com acaba aquesta experiència.

Café para Cinco és la sèrie audiovisual que s'ha estrenat en les webs de Premsa Ibèrica de la mà de Banc Santander per a demostrar que aprendre, connectar i evolucionar no té per què ser avorrit. Amb Arturo Valls com a protagonista, la sèrie presenta en clau d'humor conceptes de l'entorn empresarial, camins per a muntar una startup, la irrupció de la IA en les nostres vides o la importància de continuar aprenent per a millorar la teva ocupabilitat. Entre cafès, riures, segones oportunitats i plans de futur, les vides de Rafa, Martín, Ernesto, Andrea i Lola s'entrellacen en Work Café Santander.

L'objectiu de Café per a Cinco és acostar al gran públic la importància d'adaptar-se al canvi, de connectar amb altres persones, de mantenir la curiositat i de confiar en la formació a qualsevol edat com a eina per a no quedar-se enrere. Tot des d'una perspectiva real i situacions del dia a dia que podria viure qualsevol de nosaltres.

Anterior episodi:
El noi nou

Següent episodi:
La coach