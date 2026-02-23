El noi nou
Rafa està buscant un lloc tranquil i amb bona connexió a internet per a estudiar, i ha trobat el lloc perfecte: Work Cafè Santander, un espai multifuncional i versàtil dissenyat per Banc Santander per a clients i no clients de l'entitat -amb connexió gratuïta a internet d'alta velocitat, sales de reunions, carregadors per al mòbil i un estupend cafè d'especialitat-.
Rafa ja té el lloc perfecte per a concentrar-se (o això creu ell). Però el que Rafa no sap és que coneixerà a Martín, Lola, Ernesto i Andrea. I quan cinc desconeguts comparteixen taula, el wifi vola, però el temps efectiu també. Sobretot, si en la seva taula se senti el “ninja de la publicitat”.