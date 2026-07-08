El futur de Castella i Lleó s'escriu des de les seves empreses
Un any més, la celebració dels Premis Empresa de l'Any, impulsats per Banc Sabadell juntament amb Premsa Ibèrica, ens brinda l'oportunitat de reconèixer el compromís, la capacitat d'adaptació i la visió de les empreses que, amb la seva activitat, contribueixen de manera decisiva al progrés econòmic i social de Castella i Lleó. Però, sobretot, ens permet posar en valor l'esforç constant dels empresaris que, amb determinació i assumint riscos en el seu dia a dia, treballen per a generar riquesa, crear ocupació i construir futur en aquesta comunitat. Més enllà dels guardons, aquesta trobada es consolida com un espai de reflexió compartida sobre el teixit empresarial de Castella i Lleó.
Castella i Lleó travessa un moment rellevant des del punt de vista econòmic. La comunitat va tancar 2025 amb un creixement del PIB del 3,3%, impulsat pel dinamisme de la indústria, l'agricultura i els serveis, la qual cosa reflecteix la solidesa de la seva base productiva i la seva capacitat d'evolució en un entorn exigent. A això se suma el bon comportament del sector exterior: en els dos primers mesos de 2026, les exportacions van augmentar un 4,4%, en contrast amb el descens del 1,8% registrat a nivell nacional, aconseguint els 3.435,6 milions d'euros i representant un 5,7% del total del país. Aquestes dades evidencien una creixent projecció internacional i posen de manifest la fortalesa competitiva de les seves empreses.
En aquest context, el teixit productiu de Zamora ocupa una posició destacada. La seva especialització en sectors com l'agroalimentari i el manufacturer, combinada amb una arrelada cultura empresarial, ha permès consolidar un model basat en la qualitat, la innovació i el respecte per la tradició. Productes com el formatge o el vi, reconeguts dins i fora de les nostres fronteres, són exemple d'aquesta capacitat per a integrar saber fer històric amb processos avançats i estàndards cada vegada més exigents.
No obstant això, el veritable motor d'aquest ecosistema són les petites i mitjanes empreses, que conformen el nucli essencial de l'activitat econòmica. Són aquestes companyies les que generen ocupació, fixen població i doten de cohesió al territori. La seva capacitat per a adaptar-se als canvis, explorar nous mercats i mantenir un compromís ferm amb la sostenibilitat és la que permet que Castella i Lleó avanci amb pas ferm cap al futur.
A això se suma una consolidada xarxa de suport empresarial, en la qual exerceixen un paper clau institucions com les Patronals Empresarials i les Cambres de Comerç. Aquestes entitats afavoreixen la cooperació, l'intercanvi de coneixement i l'evolució de les empreses, configurant un ecosistema que impulsa el creixement i reforça la competitivitat del conjunt del territori.
En aquest escenari, el paper de la banca adquireix una dimensió especialment rellevant. En Banc Sabadell entenem la nostra activitat a Castella i Lleó com una extensió directa de l'economia real, basada en l'acompanyament a les empreses i negocis al llarg de totes les seves etapes de desenvolupament. La nostra presència a Castella i Lleó, consolidada al llarg dels anys, ens ha permès construir un profund coneixement del seu teixit empresarial, i traslladar-lo a un model de relació pròxim, especialitzat i orientat a oferir solucions adaptades a cada realitat.
El nostre compromís amb aquesta comunitat s'evidencia en els sòlids resultats obtinguts durant el primer trimestre de 2026 que reflecteixen que els empresaris i les empreses de la Comunitat tenen a les seves mans la capacitat de poder triar: triar a qui està al seu costat i comparteix les seves il·lusions i els seus projectes.
En Banc Sabadell hem superat els 9.000 milions d'euros en volum de negoci al tancament del primer trimestre a Castella i Lleó, ampliant la nostra base amb més de 1.300 noves empreses. Actualment treballem amb més de 31.000 empreses - autònoms, negocis, Pimes i Grans Empreses-, aconseguint quotes en pimes i grans empreses superiors al 50% en línia amb la tendència de Banc Sabadell en la resta d'Espanya. L'activitat ha estat especialment marcada per la positiva evolució del segment empreses, que continua creixent a ritmes superiors al 27%, reflectint la confiança del teixit empresarial de Castella i Lleó en l'entitat.
El nostre objectiu és actuar com a soci estratègic aportant valor real, acompanyant a les empreses en els seus processos de creixement, internacionalització i adaptació a models més sostenibles.
Castella i Lleó és, a més, un exemple de diversitat sectorial i equilibri econòmic. Sectors com l'automoció, la indústria agroalimentària, el turisme o les energies renovables configuren un ecosistema dinàmic, en el qual conviuen grans companyies i un ampli entramat de pimes i micropimes que sostenen el creixement del conjunt. Aquest equilibri és, sens dubte, un dels principals actius de la comunitat.
Els Premis Empresa de l'Any representen, en aquest sentit, molt més que un reconeixement. Són una oportunitat per a posar en valor trajectòries empresarials que inspiren, per a compartir experiències i per a reforçar una comunitat que avança unida enfront dels desafiaments del present. Són, en definitiva, un reflex de l'esforç silenciós de milers d'empresaris i empresàries que, amb determinació, contribueixen cada dia a generar riquesa i benestar.
Des de Banc Sabadell volem traslladar el nostre reconeixement a tots ells. Perquè darrere de cada empresa hi ha un projecte, un compromís i una aposta pel futur. I perquè estem convençuts que fer costat a les nostres empreses és la millor manera de contribuir al desenvolupament de Castella i Lleó.
La meva més sincera enhorabona a tots els premiats. Les Empreses d'aquesta benvolguda Terra tenen un gran futur i, amb elles, Castella i Lleó.