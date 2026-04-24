Banc Sabadell, motor de creixement empresarial a l'arc mediterrani
La Comunitat Valenciana torna a convertir-se en punt de trobada del teixit econòmic i empresarial amb motiu d'una nova edició dels Premis Empresa de l'Any, una cita ja consolidada al nostre calendari, que ens convida a reflexionar sobre el paper essencial que tenen les companyies en el progrés econòmic, social i territorial. Per a Banc Sabadell, participar en aquests guardons és una expressió natural del nostre compromís amb els que impulsen dia a dia l'activitat productiva de la nostra regió.
La Comunitat Valenciana és un dels motors principals de l'economia espanyola. El dinamisme, la diversitat sectorial i la marcada vocació emprenedora, la converteixen en un entorn referent per a la generació d'oportunitats. Sectors com l'agroalimentari, l'automòbil, el calçat, la ceràmica o el turisme, configuren un teixit productiu sòlid i resilient, en què les petites i mitjanes empreses tenen un paper fonamental com a generadores d'ocupació, innovació i creixement. A això s'hi afegeix una creixent obertura internacional, que permet a moltes d'aquestes companyies posicionar-se en mercats globals, reforçant la competitivitat del conjunt del territori.
Sent-ne conscients, Banc Sabadell ha construït al llarg dels anys una relació sòlida i de confiança amb milers d'empreses del territori, acompanyant-les en totes les etapes de la seva evolució. La nostra proposta va més enllà dels serveis financers: es basa en un model de relació proper i especialitzat, que cerca entendre en profunditat la realitat de cada companyia, per tal d'anticipar-se a les seves necessitats i aportar solucions a mida, en un entorn econòmic cada cop més exigent. Aquesta visió ens permet actuar no només com a entitat financera, sinó com a veritable soci estratègic en la presa de decisions empresarials.
Cada empresa compta amb un director especialitzat que actua com a interlocutor únic i coneixedor del seu projecte, tot reforçant una relació basada en la proximitat i la planificació conjunta. Aquest acompanyament constant es complementa amb l‟impuls a la digitalització, facilitant que les empreses gestionin la seva operativa diària de forma àgil, flexible i segura, sense renunciar a l’assessorament personal quan ho necessiten.
L'especialització sectorial és un altre dels trets que ens diferencia com a entitat. Sabem que cada sector té dinàmiques pròpies i necessitats específiques, i per això desenvolupem solucions adaptades a realitats tan rellevants a la Comunitat Valenciana com el turisme o l'ecosistema emprenedor. En aquest àmbit, iniciatives com BStartup, amb més d'una dècada de trajectòria, ens permeten ser un suport per a milers de start-ups mitjançant finançament, assessorament estratègic i accés a una xarxa de coneixement i oportunitats.
La nostra presència a la Comunitat Valenciana és, en definitiva, una història de compromís, confiança i desenvolupament compartit. Un exemple n'és el Hub Empresa València, inaugurat el 2019, que s'ha consolidat com un espai de referència per al teixit empresarial, on es fomenta el networking, l'intercanvi de coneixement i l'accés a serveis d'alt valor afegit. S'hi celebren trobades, sessions d'assessorament i esdeveniments que contribueixen a impulsar la competitivitat de les empreses al nostre territori. A aquesta iniciativa s'hi afegeix la nostra aposta pel talent i la capacitat tecnològica del territori, reflectida en projectes com el del Centre de Competències Tecnològic d'Alacant, símbol del paper estratègic de la Comunitat Valenciana dins de Banc Sabadell. Invertir en talent local és sens dubte invertir en futur.
Des de Banc Sabadell seguim defensant la importància del tracte personal i l'escolta activa en un entorn cada cop més digital. Perquè entenem que la tecnologia és un facilitador, però creiem en la relació humana com a factor clau per construir vincles de confiança duradors. Aquesta combinació d’innovació i proximitat és la base de la nostra consolidada presència a la Comunitat Valenciana.
Els Premis Empresa de l’Any representen molt més que un reconeixement. Són una oportunitat per posar en valor l'esforç i la capacitat de transformació de les nostres empreses, i quin lloc millor per fer-ho que en un territori que ha demostrat ser un exemple de resiliència. Aquests guardons han esdevingut una cita de referència que reuneix líders i representants de diversos sectors, que va més enllà del lliurament de premis. És una oportunitat per fomentar l’intercanvi d’idees i la generació de noves oportunitats.
Des de Banc Sabadell, seguirem treballant per ser el soci estratègic que les empreses valencianes necessiten avui i en el futur, acompanyant-les en els seus reptes, impulsant-ne el creixement i contribuint junts al desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana.
La meva més sincera enhorabona a tots els premiats.