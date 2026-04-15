L'hotel Las Arenas acull una nova edició dels Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell
L'entitat bancària i Prensa Ibérica reuneixen els principals referents del teixit empresarial en una gala que reconeixerà l'excel·lència en vuit categories
Text: Jaume Vidagañ
L’economia valenciana tornarà a vestir-se de gala el proper dilluns 27 d’abril amb motiu de la celebració d’una nova edició dels Premis Empresa de l’Any, organitzats per Banc Sabadell i Prensa Ibérica. Aquesta és una cita ja consolidada al calendari empresarial de la Comunitat Valenciana en què es reconeix el talent, la capacitat d'innovació i el compromís del teixit empresarial valencià en un context marcat per la transformació econòmica i els nous desafiaments globals.
La cerimònia tindrà lloc a l'emblemàtic Hotel Las Arenas, un escenari habitual per a les grans cites empresarials i socials de la ciutat de València. Allí es donaran a conèixer els noms de les empreses i empresaris que, segons el parer del jurat, han destacat durant l'últim any per la seva aportació al desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana.
En aquesta edició, els Premis Empresa de l'Any mantenen les vuit categories, que abasten un ampli espectre de realitats empresarials. Set d’aquests reconeixements seran decidits per un jurat compost per representants destacats de l’àmbit econòmic, institucional i acadèmic. Així, s’atorgaran els guardons a Premi Empresa de l’Any Banc Sabadell, Premi Empresari de l’Any Banc Sabadell, Premi Empresa Familiar, Premi Empresa més Sostenible, Premi Empresa més Internacional, Premi Empresa amb més Impacte Social i Premi Trajectòria
El vuitè premi, el de Millor Start-up de l'Any, introdueix una vegada més la participació directa de la ciutadania, tot reforçant el vincle entre l'ecosistema emprenedor i la societat. La votació popular s’obrirà entre el 16 i el 19 d’abril, un període en què els lectors podran triar el projecte emergent que considerin més prometedor. Aquest reconeixement s’ha consolidat com un aparador per a les noves generacions d’empresaris, que aporten dinamisme, innovació i noves formes d’entendre els negocis.
Un jurat d’experts
El jurat encarregat de deliberar sobre els guardons ha estat format aquest any per figures de referència en els seus àmbits respectius. Entre ells hi ha María José Mainar, vicepresidenta de Cambra València; Fernando Canós, director general adjunt i director Territorial Est de Banc Sabadell; Vicente Lafuente, president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV); Ángela Pérez, presidenta del Consell Social de la Universitat de València; Juan Ramón Gil, director general de Continguts de Prensa Ibérica a la Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia; Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV; i Patrick Tous, Global Clients Manager d'Úbico.
La diversitat del jurat garanteix una visió plural i rigorosa a l'hora de valorar les candidatures, tenint en compte aspectes com ara la innovació, la sostenibilitat, la projecció internacional o l'impacte social. En un moment en què l'economia valenciana continua adaptant-se als canvis estructurals, aquests premis posen el focus en aquelles iniciatives capaces de generar valor afegit i contribuir a un creixement més equilibrat.
Punt de reunió per al sector
Més enllà del lliurament dels guardons, la gala del 27 d'abril es presenta com a punt de trobada per a l'empresariat valencià. Directius, emprenedors, representants institucionals i agents socials es donaran cita en un esdeveniment que, a més de reconèixer l'excel·lència, afavoreix l'intercanvi d'idees i la creació de sinèrgies. En aquest sentit, els Premis Empresa de l'Any també actuen com un termòmetre de l'estat de salut del teixit productiu de la Comunitat.
Com és tradició, aquell mateix dia Levante-EMV publicarà un suplement especial dedicat íntegrament als premis. A les seves pàgines, els lectors podran conèixer en profunditat el perfil de cadascun dels guardonats, així com les claus del seu èxit i els reptes a què s'enfronten en el futur. Aquest especial ha esdevingut una referència informativa per als que volen entendre millor l'evolució del teixit empresarial valencià.
A las puertas de una nueva edición, la expectación es máxima. Las candidaturas presentadas reflejan la diversidad y fortaleza del tejido empresarial valenciano, desde grandes compañías consolidadas hasta pequeñas y medianas empresas que destacan por su capacidad de crecimiento. Todas ellas comparten un denominador común: su contribución al desarrollo económico y social del territorio.