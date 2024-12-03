Reconeixement honorífic a l'emprenedoria catalana
Des d'avui fins diumenge es pot participar en la votació popular per escollir la Millor StartUp dins dels Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell
Al llarg de més de quatre dècades, els Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell han esdevingut una cita de referència del calendari econòmic i empresarial de Catalunya. Impulsats per Banc Sabadell, aquests guardons tenen com a objectiu reconèixer l'esforç, la capacitat de lideratge i la contribució del teixit empresarial a la construcció d'una societat més pròspera, innovadora i cohesionada. En un context de transformació constant, els premis actuen com un aparador del talent empresarial i com un reconeixement públic a les organitzacions que destaquen pel seu impacte econòmic i social.
El funcionament del certamen es recolza en un procés de selecció rigorós i transparent. Les candidatures són proposades per EL PERIÓDICO i han de correspondre a empreses amb activitat a Catalunya. Totes elles van ser avaluades el 26 de gener passat per un jurat compost per Joan Romero, director executiu d'Acció; el CEO i el director general de Premsa Ibèrica, Aitor Moll i Sergi Guillot; els directors d'EL PERIÓDICO Albert Sáez i Fèlix Noguera; Xavier Comerma, director general adjunt de Banc Sabadell; o representants d'altres empreses de trajectòria contrastada, com Port de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca, Esade, Iese, Pimec, Fira de Barcelona, Mango, Barcelona Global, el Col·legi d'Economistes i El Corte Inglés. Els membres d'aquest jurat van analitzar els mèrits de cada candidatura i van emetre'n la votació, establint per majoria simple els guanyadors.
Els criteris de valoració variaven segons la categoria, però compartien una visió comuna: Destacar les empreses que aporten valor més enllà dels resultats econòmics. Es van tenir en compte aspectes com ara la innovació tecnològica, la internacionalització, la sostenibilitat ambiental, la transformació digital, la interconnexió empresarial, el compromís social o la capacitat d'inspirar noves vocacions emprenedores i industrials.
El lliurament dels premis –que tenen caràcter honorífic i no compten amb dotació econòmica– es farà en una gala que tindrà lloc el dia 23 de febrer al Palauet Casades de Barcelona.
Les categories
La principal categoria del certamen és el Premi Empresa de l'Any Banc Sabadell, que distingeix una companyia per la seva sòlida trajectòria, el creixement sostingut i el paper com a referent dins del teixit industrial. El jurat valora especialment la seva capacitat per generar riquesa i ocupació, la fortalesa de la seva marca, la seva competitivitat en un entorn exigent i el compromís amb el progrés econòmic i social.
Juntament amb aquest guardó, Banc Sabadell lliurarà també el Premi a l'Empresari o Empresària de l'Any, una distinció que reconeix la tasca d'una figura directiva destacada pel lideratge, la visió estratègica i la contribució al desenvolupament i consolidació de projectes empresarials de llarg recorregut.
A més d'aquestes dues categories principals, el certamen contempla altres premis que permeten reflectir la diversitat i la complexitat de l'ecosistema empresarial català. Es reconeix l‟aportació de l‟empresa familiar, el compromís amb la sostenibilitat, l‟aposta per la innovació i la projecció internacional, així com l‟impacte social corporatiu il‟impuls a la transformació industrial vinculada a la Indústria 4.0. Finalment, els premis inclouen una categoria dedicada a la millor startup de l'any, que, a diferència de la resta, es decideix mitjançant votació popular.
Amb aquesta edició, els Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell reforcen la vocació de reconèixer les empreses com a agents clau de transformació econòmica, social i tecnològica, i consoliden el seu paper com un dels principals referents del reconeixement empresarial a Catalunya.