Contingut audiovisual Gal·la Premis Empresa de l'Any El Periódico

Els millors moments de la gala.

  • Demetrio Carceller Arce, president executiu de DAMM, rep el premi Empresa de l'Any 2025, de mans de Javier Moll, president de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Josep Oliu, president del Banc Sabadell, i Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya.
  • Demetrio Carceller Arce, president executiu de DAMM, rep el premi Empresa de l'Any 2025.
  • Tots els guardonats en els Premis Empresa de l'Any 2025 d'EL PERIÓDICO i Banc Sabadell.
  • El president Salvador Illa, durante su discurso en los Premios Empresa del Año 2025.
  • La consellera delegada de Penguin Random House, Núria Cabutí, en el seu discurs d'agraïment del premi Empresària de l'Any 2025.
  • Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House, rep el premi Empresària de l'any 2025.
  • Demetrio Carceller Arce, president de Damm, i Núria Cabutí, consellera delegada de Penguin Random House, amb els seus premis d'Empresa i Empresària de l'Any 2025.
  • Javier Moll, president de Prensa Ibérica, durant la seva intervenció en la gala dels Premis Empresa de l'Any 2025, celebrada en el Palauet Casades.
  • Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House, rep el vuitè guardó com a Empresària de l'Any. Fan lliurament del premi Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica; Josep Oliu, president de Banc Sabadell, i Josep Rull, president del Parlament de Catalunya. La cerimònia dels Premis Empresa de l'Any 2025 ha tingut lloc en el Palauet Casades de Barcelona.
  • Els principals guardonats de la nit, Demetrio Carceller Arce, president de Damm (Empresa de l'Any), i Núria Cabutí, consellera delegada de Penguin Random House (Empresària de l'Any), posen amb les seves distincions en el Palauet Casades. Els acompanyen Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; el president de la Generalitat, Salvador Illa; Javier Moll, president de Prensa Ibérica, i Josep Oliu, president de Banc Sabadell, durant la clausura dels Premis Empresa de l'Any 2025.
  • Intervenció d'Albert Sáez, director d'EL PERIÓDICO i director general de Continguts de Premsa Ibèrica, durant la gala dels Premis Empresa de l'Any 2025, celebrada en el Palauet Casades.
  • Intervenció de Josep Oliu, president de Banc Sabadell, durant la gala dels Premis Empresa de l'Any 2025 celebrada en el Palauet Casades.
  • Tots els guardonats en la gala dels Premis Empresa de l'Any 2025.
  • Albert Campabadal, president de Grup Sifu, rep el premi Empresa amb Major Impacte Social. Lliuren el guardó Luis Nieves, president de Grup Nieves, i Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica, durant la gala dels Premis Empresa de l'Any 2025.
  • Ambient de la gala dels Premis Empresa de l'Any 2025.
  • Teresa Pueyo, CEO de Superlativa, recull el premi a Millor Startup de l'Any. Fan lliurament del guardó Yolanda Pérez, directora de Bstartup i HubEmpresa, i Sergi Guillot, director general d'EL PERIÓDICO.
  • Mireia de Mas i Anna Lloveras, cofundadores de Ocean Ecostructures, recullen el premi Empresa +Sostenible. Fan lliurament del guardó Alfonso Álvarez Villamarín, CEO de Cellnex Ibèria, i Mabel Mas, directora general d'EL PERIÓDICO.
  • Albert Dalmau, conseller de la Presidència, i José Alberto Carbonell, president del Port de Barcelona, lliuren el premi Empresa + Internacional en col·laboració amb el Port de Barcelona, a Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de TOUS.
  • Imatge del públic assistent a la gala.