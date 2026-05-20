La xarxa empresarial aragonesa, clau del creixement i la competitivitat del territori
El mes de juny vinent, Saragossa es tornarà a convertir en punt de trobada del teixit productiu aragonès amb la celebració d'una nova edició dels Premis Empresa de l'Any, una cita que s'ha consolidat com a espai de reconeixement a l'esforç empresarial i com a fòrum de reflexió sobre el paper que tenen les companyies en el desenvolupament econòmic i social del territori. Per a Banc Sabadell, formar part d'aquesta iniciativa suposa reafirmar un compromís que va molt més enllà d'una data concreta: acompanyar de manera constant les empreses que impulsen el creixement de l'Aragó.
L’Aragó és història, identitat i visió de futur. És una comunitat que ha sabut construir un model econòmic sòlid a partir de la feina ben feta, la capacitat d'adaptació i l'arrelament al territori. El seu teixit empresarial combina tradició industrial, lideratge logístic, fortalesa agroalimentària i una aposta creixent per la innovació i la tecnologia. Des d'empreses familiars amb dècades de trajectòria fins a projectes emprenedors que neixen amb una clara vocació global, l’Aragó ha esdevingut un referent d'equilibri entre competitivitat i sostenibilitat.
Que Saragossa torni a acollir els Premis Empresa de l'Any no és casualitat. És el reflex d'una realitat empresarial viva, diversa i preparada per fer front als reptes d'un entorn cada cop més exigent. I és també una oportunitat per reconèixer públicament el treball dels qui, amb visió i determinació, generen ocupació, inverteixen, innoven i contribueixen al progrés col·lectiu.
A Banc Sabadell entenem la banca com una activitat estretament lligada a l'economia real. El nostre paper no es limita a oferir productes financers; consisteix, sobretot, a acompanyar les empreses en cada etapa del seu desenvolupament, aportant proximitat, coneixement i solucions adaptades a la seva realitat. Aquest acompanyament es construeix sobre relacions estables i de confiança, basades en l'escolta activa i el coneixement profund de cada projecte empresarial.
Cada companyia compta amb un gestor especialitzat, que coneix el sector, el context i els objectius, i que actua com a interlocutor únic al llarg del temps. Aquest model ens permet anticipar-nos a les necessitats de les empreses i oferir respostes àgils en un entorn marcat per la incertesa i la volatilitat. El finançament continua sent una palanca clau per al creixement, i per això treballem per proporcionar solucions flexibles, ràpides i amb condicions estables que aportin seguretat i visibilitat a les companyies.
La transformació digital ha obert noves oportunitats per millorar l'eficiència i la competitivitat, però també ha introduït riscos que no es poden ignorar. La ciberseguretat ha esdevingut un element crític per a la continuïtat dels negocis. A Banc Sabadell estem desenvolupant solucions específiques per protegir les dades, les operacions i els actius digitals de les empreses, ajudant-les a reforçar la seva resiliència davant de possibles amenaces i a garantir la continuïtat de la seva activitat.
La digitalització és també sinònim d'eficiència operativa. Per això, seguim impulsant el desenvolupament de canals digitals i serveis d'autoservei que faciliten la gestió diària de les empreses, sempre complementats amb l'assessorament expert i el tracte personal quan calgui. A això s’hi sumen serveis especialitzats com la valoració de carteres de deutors o les assegurances de cobrament, eines clau per a una gestió financera més sòlida i predictible.
El teixit empresarial aragonès destaca, a més, per la diversitat sectorial. L’Aragó és indústria, és logística, és agroalimentació, és energia i és innovació. Cadascun d’aquests àmbits presenta necessitats específiques que requereixen un profund coneixement i una proposta de valor diferenciada. Des de Banc Sabadell apostem per l’especialització sectorial com a via per aportar solucions reals i adaptades a cada activitat.
El pes del sector industrial, la capacitat exportadora de les empreses aragoneses, el paper estratègic de la logística o la rellevància del sector agroalimentari són exemples d’una economia ben diversificada i amb una clara orientació al llarg termini. Acompanyar aquestes empreses implica comprendre els seus cicles, reptes i oportunitats, i estar al seu costat en els processos d'inversió, modernització i internacionalització.
La nostra presència a l’Aragó és una història de compromís continuat. Coneixem el territori, la seva realitat empresarial i els seus desafiaments, i aquest coneixement es tradueix en una proposta que va més enllà del finançament. Les empreses petites i mitjanes són la columna vertebral de l'economia aragonesa: generen ocupació, fixen població i contribueixen a vertebrar el territori.
Les empreses són el veritable motor de l'economia i, especialment a Aragó, representen un exemple d'esforç, resiliència i capacitat d'adaptació que mereix ser reconegut i acompanyat.
En un món cada vegada més digital, continuem defensant el valor del tracte personal, de la proximitat i de les relacions de confiança. La tecnologia és una eina imprescindible, però són les persones els qui marquen la diferència. I a Aragó, aquesta proximitat és clau. Som aquí, compartint reptes i oportunitats, construint relacions duradores amb els qui fan empresa des del territori.
Els Premis Empresa de l'Any representen, en aquest sentit, molt més que un reconeixement. Són una oportunitat per a posar en valor trajectòries inspiradores, per a compartir experiències i per a reforçar una comunitat empresarial que avança unida. Des de Banc Sabadell entenem aquests premis com una extensió natural de la nostra manera d'estar a Aragó: a prop, compromesos i amb vocació de llarg termini.
Aragó ha demostrat la seva capacitat per a créixer, adaptar-se i mirar al futur amb confiança. Des de Banc Sabadell seguirem al seu costat, escoltant, acompanyant i oferint respostes eficaces. Perquè fer costat a les empreses no és només una activitat financera: és una manera de contribuir al desenvolupament econòmic i social del territori. I aquest compromís, a Aragó, és ferm i durador.
La meva més sincera enhorabona.