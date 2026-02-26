Pels qui alcen les persianes
Espanya no s’entén sense les seves més de tres milions d’empreses. Són elles, pimes i grans, discretes, resilients, obstinades, les que sostenen el pols quotidià de la nostra economia. Les que aixequen la persiana cada matí als polígons industrials, als nostres pobles o als carrers comercials; les que exporten talent des d’una nau als afores o les que innoven fins a convertir una bona idea en ocupació, progrés i cohesió social. El teixit productiu espanyol té rostre, nom propi i parla amb accent local. I els qui recorrem cada dia els nostres territoris sabem que darrere de cada persiana que s’alça hi ha una història d’esforç que mereix ser explicada.
En un moment de transformacions inusitades, el paper de l’empresa adquireix una dimensió encara més rellevant. La IA, la transició energètica, la reconfiguració de les cadenes de subministrament o els canvis en els hàbits de consum estan redefinint les regles del joc. I, tanmateix, són les nostres empreses les que estan absorbint bona part d’aquest impacte i convertint-lo en oportunitat. I així ho demostren les dades. La creació d’empreses a Espanya manté una tendència clarament a l’alça i ha assolit xifres rècord els darrers anys. El 2024 es van constituir al voltant de 120.000 noves societats mercantils, un 9,6% més que el 2023. I el 2025, segons dades preliminars, s’han superat les 128.000 noves empreses, amb algunes fonts que eleven la xifra fins a 135.000 societats constituïdes, cosa que suposa un creixement proper al 8% respecte de l’any anterior. En termes mensuals, parlem d’una mitjana de més de 11.200 noves societats cada mes el 2025*. Darrere de cadascuna hi ha una decisió valenta: invertir, arriscar, crear ocupació i confiar en el futur.
És especialment rellevant l’empenta femenina: avui, 4 de cada 10 noves empreses a Espanya són fundades per dones, una xifra que situa el nostre país per sobre de la mitjana europea en emprenedoria femenina i consolida un lideratge més inclusiu i divers.
Però no parlem només de creació, sinó d’impacte estructural. Les empreses generen aproximadament dos terços de l’ocupació del sector privat. Són, per tant, la veritable columna vertebral de la nostra economia. Quan una empresa creix, no només millora el seu compte de resultats: dinamitza el seu entorn, activa proveïdors locals, fixa població, contribueix a la recaptació fiscal i enforteix l’Estat del benestar. No és casualitat que el Baròmetre de Confiança Edelman situï l’empresa com la institució en què més confien els ciutadans, per sobre fins i tot dels governs. Aquesta dada reflecteix que vivim en un entorn d’incertesa, polarització i saturació informativa, en què la societat mira cap a l’empresa com a motor econòmic, i també com a actor capaç d’aportar estabilitat i lideratge. Avui s’espera més de l’empresa; se li exigeix compromís amb l’entorn, inversió en les comunitats locals, generació d’ocupació de qualitat, aposta per la sostenibilitat, ètica i transparència. Se li demana que connecti amb la realitat de les persones; que fugi d’aquesta polarització i contribueixi a construir espais d’entesa. En definitiva, que sigui part activa en la construcció d’una societat més cohesionada i pròspera. I les nostres empreses fa dècades que ho fan. Amb proximitat al territori, coneixement profund dels seus clients i una extraordinària capacitat d’adaptació. Estic convençut que Espanya avança gràcies a aquest sòlid teixit productiu que habita a cadascun dels nostres territoris.
Però cap projecte empresarial prospera en solitari. Darrere de cada empresa hi ha un ecosistema que l’acompanya: entitats financeres que creuen en l’emprenedoria i la financen amb visió a llarg termini; organitzacions empresarials que teixeixen aliances; i mitjans de comunicació que donem visibilitat als qui construeixen país des de l’economia real. I és en aquest context que els Premis Empresa de l’Any Banc Sabadell, impulsats per Prensa Ibérica, adquireixen un significat especial. I no són només un reconeixement. Són una resposta a aquesta necessitat social de referents. Una manera de visibilitzar les empreses més implicades en el desenvolupament econòmic i social dels nostres territoris.
Després de l’èxit de les convocatòries anteriors, aquesta nova edició del 2026 arrenca amb la vocació de reforçar aquest missatge. Des de Prensa Ibérica oferim una radiografia encara més precisa del dinamisme empresarial de cada territori i volem subratllar el paper estratègic de les pimes, grans empreses i empresaris com a motor de creixement i garants de l’Estat del benestar. El sòlid compromís de Banc Sabadell amb el desenvolupament empresarial s’alia amb la forta implantació territorial de Prensa Ibérica. Junts unim experiència financera i capacitat per situar el focus on ha de ser: en el talent que emprèn, en l’empresa que innova, en el lideratge que transforma. Perquè quan els empresaris, sí, aquells que alcen cada dia les persianes, s’enforteixen, s’enforteix el nostre país.
*Fonts: Cepyme, Dirce i Registradors d'Espanya