Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell: Distinció al compromís i l'excel·lència empresarial de la Regió
‘La Opinión’ reconeixerà la tasca del teixit empresarial en els Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell el 16 d'octubre al saló de celebracions Promenade.
Text: La Opinión de Murcia
Arriba la gran cita empresarial de l'any convocada per ‘La Opinión de Murcia’. El món econòmic i social murcià es reunirà dijous que ve, 16 d'octubre, a partir de les 19.30 hores al saló de celebracions Promenade, per celebrar la gala dels Premis Empresa de l'Any Prensa Ibérica – Banc Sabadell 2025.
Un acte que serà el gran punt de trobada anual del sector empresarial i industrial murcià, i durant el qual es lliuraran els guardons als vencedors dels Premis Empresa de l'Any i a l'Empresari de l'Any, els noms dels quals es desvetllaran durant la gala.
També durant l'esdeveniment es reconeixerà la gran tasca d'altres importants companyies autonòmiques mitjançant els premis Empresa Familiar, Premi Empresa + Sostenible, Premi Empresa Millor Trajectòria Empresarial, Premi Empresa +Internacional, el Premi Empresa + Impacte Social, a més del Premi a la Millor Start-up, elegit aquest darrer per votació popular.
El jurat
El jurat que atorga els premis està conformat per diferents personalitats de l'àmbit socioeconòmic de la Regió de Múrcia, totes de reconegut prestigi i trajectòria. Es tracta d'Ana Enriqueta Losantos, secretària general de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Economia Social; Valentín Izquierdo, vicesecretari de la Cambra de Comerç de Múrcia; Joaquín Longinos, vicerector de Responsabilitat Social i Cultura de la Universitat de Múrcia; Ramón Madrid, degà del Col·legi Oficial d'Economistes de la Regió de Múrcia; Raúl Colucho, vicepresident d'Amefmur; David Conesa, director de Comunicació del Grup Orenes; Gloria Abellán, directora regional de Múrcia de Banc Sabadell; i José Alberto Pardo, director del diari ‘La Opinión’.
En la reunió del 24 de setembre passat van triar els guardonats en set de les vuit categories contemplades pel concurs. La vuitena, el Premi a la Millor Start-up serà seleccionada pels lectors de La Opinión de Murcia entre tres empreses: Votum, Nanocarbonoids i Qartia Smart Technologies.
Els Premis Empresa de l'Any Prensa Ibérica – Banc Sabadell 2025 reconeixen l'impacte econòmic i social de les empreses a la Regió de Múrcia. Es premien diverses categories basades en criteris específics. El guardó a l'Empresa de l'Any destaca aquelles empreses consolidades al mercat, amb un creixement sostingut i un fort impacte social. El premi a l'Empresari/ària de l'Any valora la trajectòria empresarial recent, posant èmfasi en la innovació i l'esperit emprenedor.
La categoria d'empresa familiar avalua la continuïtat generacional, la creació d'ocupació i la internacionalització. El premi a la Millor Trajectòria Empresarial té l'objectiu de reconèixer aquells empresaris o empreses la trajectòria dels quals, mantinguda al llarg del temps, constitueix un exemple de visió, esforç i compromís. El premi a l'Empresa +Internacional distingeix l'expansió global i l'obertura de nous mercats, mentre que l'Empresa +Sostenible premia la responsabilitat mediambiental i l'ús de tecnologies ecoeficients. Finalment, el premi a l'Empresa +Impacte Social reconeix el compromís amb la diversitat i la inclusió en l'àmbit empresarial.
Els Premis Empresa de l'Any Prensa Ibérica – Banc Sabadell 2025 són una cita que sorgeix de l'aliança entre Banc Sabadell i Prensa Ibérica i que constitueix la millor expressió de la vocació que les dues companyies comparteixen en l'impuls i el progrés de la societat a través de la tasca indispensable que desenvolupa el nostre empresariat.