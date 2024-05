Els lectors trien la millor ‘startup’ en els Premis ‘Empresa de l'Any Banc Sabadell’

La Opinión de Málaga presenta la I edició dels ‘Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell’, per a posar en valor l'esforç que, en diferents àmbits, desenvolupen les empreses espanyoles amb seu o representació a Màlaga. Aquests guardons busquen ser un referent en el panorama socioeconòmic i distingeixen a aquelles iniciatives que contribueixen de forma destacada a la generació de riquesa, innovació i ocupació.

Seguint el deixant dels premis que cada any, des de 1980, atorga El Periódico a les empreses catalanes, un total de deu capçaleres de Premsa Ibèrica s'han sumat al circuit de premis per tot el territori. La primera parada ha estat Barcelona; ara li toca el torn a Madrid i el cicle continuarà el seu recorregut per Espanya passant per Màlaga, Vigo, Zamora, València, Múrcia, Mallorca, Oviedo i Saragossa.

Els ‘Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell’ que organitza L'Opinió de Màlaga tenen com a objectiu fomentar l'emprenedoria empresarial mitjançant l'exemple i la inspiració que aporten les companyies més capdavanteres, donar suport a les demandes del teixit empresarial i identificar els projectes que millor sintonitzen amb les necessitats de la societat actual.

Aquests guardons compten amb un total de sis categories, a més de les dues principals, ‘Empresa de l'Any’ i ‘Empresari de l'Any’, patrocinades en exclusiva per Banc Sabadell. Les altres sis són el Premi Empresa Sostenible, el Premi Empresa Inclusiva, el Premi Empresa Familiar, el Premi Empresa Innovadora, el Premi Empresa Internacional i el Premi Startup.

L'elecció del Premi Startup és l'única categoria el guanyador de la qual s'elegeix per votació popular entre els lectors de L'Opinió de Màlaga, Diari Córdoba i Correu d'Andalusia. Els altres guardons són triats per un jurat compost per representants al més alt nivell de la Confederació d'empresaris d'Andalusia, Ajuntament de Màlaga, Universitat de Màlaga, Banc Sabadell, Eurecat Innova, Garántia, Situo Corporate Mobility i Premsa Ibèrica.

Els lectors interessats a participar en la votació poden fer-ho des d'aquí: