Com guiar una gran empresa cap a un futur sostenible

Text: Eduard Palomares

Els màxims responsables de sostenibilitat d'Aigües de Barcelona i Banc Sabadell dialoguen sobre els reptes i les oportunitats que implica la reducció del seu impacte ambiental amb motiu del lliurament del premi Empresa de l’Any 2023.

La sostenibilitat ha de ser molt més que una paraula de moda que queda bé en qualsevol presentació empresarial. Més enllà de qüestions estètiques, ha de ser l'eix al voltant del qual pivoti tota l'organització corporativa si realment vol reduir la seva petjada ambiental. No és un procés fàcil i per això es requereix un fort compromís amb la idea. Aquesta és una de les conclusions que es poden extreure d'aquest diàleg entre els màxims responsables en la matèria de dues grans empreses com a Banc Sabadell i Aigües de Barcelona. El motiu de la trobada va ser el reconeixement d'aquesta última com a Empresa de l’Any 2023 Banc Sabadell, un guardó lliurat per l'entitat financera i El Periódico.

Un premi que arriba just en un dels anys en què s'ha fet més evident l'impacte que pot tenir el canvi climàtic sobre la societat i l'economia, amb la sequera que ha posat en alerta a Catalunya, que respira més alleujada després de les últimes pluges. Aigües de Barcelona, l'ens públic-privat responsable de gestionar el cicle integral de l'aigua a Barcelona i la seva àrea metropolitana, ha rebut precisament el premi per la gestió que ha dut a terme en aquest període complicat, així com els diferents projectes empresos per a aconseguir la màxima eficiència d'aquest recurs natural.

Un mirada a mitjà i llarg termini

La lluita contra l'emergència climàtica requereix, en aquest sentit, mesures a curt termini per a adaptar-se a les conseqüències immediates, però també a mitjà i a llarg termini. D'això van parlar Elena Carrera, directora de Sostenibilitat i Eficiència de Banc Sabadell, i Xavier Bernat, director de Sostenibilitat d'Aigües de Barcelona, durant la trobada organitzada en la seu d'El Periódico.

L'objectiu era compartir com s'està duent a terme la transició cap a una cultura empresarial basada en la sostenibilitat i la reducció d'emissions per part de dues grans empreses com són Banc Sabadell i Aigües de Barcelona. Companyies que es mouen en sectors molt diferents però que comparteixen una visió: reduir al màxim les emissions contaminants que genera la seva activitat.

Finançar projectes sostenibles

Bernat, per exemple, va comentar que els diferents projectes que Aigües de Barcelona ha posat en marxa en l'última dècada estan donant ja els seus fruits, amb una reducció del 50% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte als nivells del 2015. “Per a la companyia, el significat de la sostenibilitat consisteix en el progrés ambiental i el progrés social. Des de l'àmbit estratègic, passant també per la pròpia transformació del servei, generant un efecte transformador no sols en les nostres operacions, sinó també en l'ecosistema i la cadena de valor”.

Per la seva banda, Carrera va assenyalar que a Banc Sabadell afronten la lluita contra l'emergència climàtica des de diversos angles: “D'una banda, treballem per a reduir les nostres pròpies emissions contaminants, i des del 2019 hem aconseguit una disminució del 60%. D'altra banda, acompanyem els nostres clients en aquesta transició, finançant les seves inversions sostenibles. En aquesta línia, l'any passat, el 45% del volum de finançament a mitjà i llarg termini que vam concedir estava encaminat a projectes de millora de la sostenibilitat. Cal no oblidar que l'objectiu de reduir les emissions requereix un nivell d'inversió molt significatiu”.

La resta de la conversa pot seguir-se en el vídeo que apareix al principi d'aquest article.