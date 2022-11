L'FP Dual esdevindrà FP Intensiva després de 10 anys d'èxit a Espanya

Un projecte de:







La Formació Professional Dual fa 10 anys a Espanya i ho celebra amb un pas endavant significatiu: la nova llei d’FP aprovada aquest any concedeix a tots aquests estudis un caràcter dual. Això implica que els alumnes hauran de dur a terme pràctiques en empreses per obtenir el seu títol a partir del proper curs. En el cas de la fins ara anomenada FP General, el període de pràctiques serà d’entre el 25% i el 35% de durada, mentre que la nova FP Intensiva (hereva de la Dual) serà d’entre un 35% i un 50%, i és obligatòria una vinculació contractual remunerada de l'estudiant amb l'empresa.

D'aquesta manera s'intenten posar en valor els punts forts que l'FP Dual ha demostrat durant aquesta darrera dècada. D'una banda, més oportunitats de trobar feina en un entorn cada cop més especialitzat, tecnificat i competitiu . Segons les dades de la Cambra de Comerç d'Espanya, el 70% dels graduats d’FP Dual troben feina al seu sector, per la qual cosa la taxa d'atur és molt menor entre els joves que opten per aquesta formació. A més, un de cada tres graduats aconsegueix un contracte indefinit.

Vídeo: Experiència al complex industrial de Repsol a Cartagena

Altres avantatges de la Dual que la nova llei d’FP vol aprofitar és la seva flexibilitat per adaptar-se a les demandes reals del mercat laboral. Gràcies al fet que les empreses poden formar els alumnes segons les seves necessitats, tenen més facilitat per trobar empleats que encaixin amb les seves característiques i amb els coneixements adequats –i actualitzats– per exercir la seva funció. Per això, molts dels alumnes, després de cursar les pràctiques acaben treballant per a aquestes mateixes empreses..

Alumnes amb experiència laboral real

Una demostració que s'ha complert un dels objectius inicials marcats fa 10 anys amb la posada en marxa de l'FP Dual: fer front a la falta d'experiència laboral amb què els alumnes s'enfrontaven un cop obtingut el títol, a més de mitigar la disparitat entre allò que s'estudia i allò que es posa en pràctica al lloc de treball. Per això, es va proposar que els alumnes desenvolupessin en un entorn de treball real almenys un 33% del seu cicle formatiu, un aspecte que permetia també una participació més activa de l'empresa en l’itinerari de formació de l'alumnat.

A Espanya, la nova llei de Formació Professional vol esdevenir una palanca per transformar i modernitzar el país. En aquest sentit, la ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, va subratllar durant la presentació que l'oferta educativa estarà vinculada amb la “digitalització, la internacionalització, l'emprenedoria i la sostenibilitat”. També va recordar que els dos últims anys s'han posat en marxa 25 noves titulacions relacionades amb els sectors emergents.

Talent per a les empreses

Aquests punts forts de l’FP Dual es posen de manifest també sobre el terreny, segons l'experiència d'empreses i alumnes. “Suposa una aproximació primerenca al món laboral, que també ajuda l'alumne a saber si ha triat bé la professió; el període d'estada a l'empresa és prou llarg per capacitar-los com a professionals joves. I una cosa fonamental: l'alumne es forma en un entorn laboral real amb tutors experts, sense oblidar mai que està aprenent, no treballant”, assegura Pilar Rojas, gerent de Cultura i Diversitat a Repsol.

La companyia, que va ser pionera i va apostar des del primer moment per aquesta modalitat educativa, acull novament aquest curs uns 200 alumnes d’FP Dual, la majoria de les titulacions en Química Industrial i Laboratori d'Anàlisi, però també Mecatrònica o Administració i Finances, que desenvolupen les seves pràctiques als cinc centres industrials i diverses seus per tot Espanya.

Això és, de fet, el que més valoren els alumnes. “El més important és que podem plasmar els coneixements que hem adquirit a nivell teòric en un entorn real desenvolupant altres aptituds que abans no teníem”, comenta David Vidal, estudiant d'FP Dual de Química Industrial que va cursar les pràctiques al Complex Industrial de Repsol a Cartagena (Regió de Múrcia). “Quan arribes a la planta per primera vegada veus equips molt grans, molts procediments, i creus que no seràs capaç d'aprendre-ho tot. Però el suport dels teus companys amb més experiència és crucial, perquè t'ho van explicant a temps real, complementant el que estudies a casa”, afegeix Romina Gómez Giménez, que també ha fet les pràctiques de Química Industrial a la localitat murciana.

Aptituds i competències clau

Les pràctiques no només serveixen per detectar talent, sinó també altres característiques molt preuades en un entorn laboral. “Valorem sobretot el compromís i el respecte amb els companys, el medi ambient i la seguretat. També que siguin persones proactives, que sàpiguen anticipar-se als problemes i amb ganes de transformar”, destaca Ana Carmen Tolino, coordinadora del Programa d'FP Dual al Complex Industrial de Repsol a Cartagena.

El paper de l'FP Dual queda, doncs, ben definit. I no és altre que aconseguir que els alumnes no només rebin una formació teòrica, sinó que posin en pràctica els seus coneixements, desenvolupin les seves competències tècniques i aconsegueixin experiència en situacions reals com les que viuran quan acabin els estudis. El gran repte pendent és sumar cada cop més alumnes i més empreses a aquesta modalitat formativa. L'entrada en vigor de la nova llei de formació professional el proper curs hi contribuirà.