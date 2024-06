Màlaga brilla a l’estiu: platges, sol i música en directe

Amb l'estiu en tota la seva esplendor, Màlaga és una destinació turística perfecta per gaudir del clima i les platges, en una escapada o en un viatge de cap de setmana. A més, la ciutat ofereix una diversa oferta musical, per combinar les jornades de sol i platja amb vibrant música en directe.

El turista gaudirà de festivals musicals on ballar fins a la matinada, que a més serviran de complement a les relaxants jornades de platja i a les degustacions de delícies típiques d'essència mediterrània. Si busques una destinació ideal per combinar platja i música en directe, Màlaga t'està esperant.

Un dels plats forts és el festival Boombastic , celebrat el divendres 26 i el dissabte 27 de juliol, al Málaga Forum. L’esdeveniment és una representació dels sons urbans més contemporanis. La Costa del Sol vibrarà al ritme de pop, reggaeton, rimes i els sons llatins més representatius i reeixits del moment, amb la intenció d'establir el festival com un dels esdeveniments de referència per al rap i la música urbana .

Dins del marc del Selvatic Málaga Fest , que ofereix actuacions des del juny al setembre, al juliol es podran veure els concerts d'intèrprets com Yandel , Juan Luis Guerra , Bomba Estéreo , Nicki Nikole o Black Eyed Peas . Autèntiques estrelles actuals al costat d’intèrprets mítics, en nits musicals per al record.

En les mateixes coordenades musicals es presenta el Festival Maleducados , que se celebrarà el 13 de juliol a l'Auditori Municipal Cortijo de Torres. De nou, rap i música urbana faran vibrar els presents, gràcies a les actuacions de llegendes com SFDK , que estaran acompanyats per altres noms interessants noms Trueno , Gordo Master , Lia Kale , Kaze i Anier .

En les dues jornades, plenes de música i diversió, es podran veure les actuacions d'artistes com Rels B , Cruz Cafuné , LIT Killah , C.R.O , Árcangel , Ovy On the Drums , Funzo&Baby Loud , Gonzy , Reality , Baby Trickz o Nano MZ .

Gaudir, gaudir i gaudir: els festivals estiuencs són una excusa perfecta per relaxar-se i gaudir de l'atmosfera i energia singular que es respira en aquest tipus d'esdeveniments. Conèixer gent, riure, ballar i deixar-se emportar per la màgia del festival són les consignes principals… I viure la música!

Hidratació constant i protecció del sol: Màlaga és una ciutat calorosa, per la qual cosa és fonamental mantenir-se hidratat i protegit del sol. Són accessoris imprescindibles una ampolla d'aigua reutilitzable i protector solar per evitar possibles cremades.

Com s’hi arriba

Fer servir Renfe és una excel·lent opció de mobilitat per accedir a les diferents activitats proposades. A Màlaga, les dues línies de Rodalies de Renfe permeten moure's còmodament per la província. Per viatjar a Màlaga des d'altres ciutats d'Espanya, disposes de trens AVE, Avlo, Mitjana i Llarga Distància, que ofereixen una àmplia gamma d'horaris. Consulta'ls aquí i organitza el teu viatge per viure una experiència musical inoblidable.