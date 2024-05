Madrid, molt més que música La capital d'Espanya sempre és una gran opció per organitzar un viatge o una escapada, especialment a l'estiu, gràcies a uns mesos plens d'activitats de tota mena.

Madrid, amb el seu vibrant caràcter cosmopolita, emergeix com una destinació ideal que captiva tothom, fusionant una àmplia gamma d'experiències musicals i culturals. Ja sigui per escapar-se de la rutina per uns quants dies o per planificar una escapada, Madrid sempre té alguna cosa per oferir.

Una oferta musical espectacular Madrid té preparada una visita musical increïble durant els mesos d'estiu. El turista que s'acosti a la capital, al juliol, tindrà l'oportunitat de gaudir de grans artistes en esdeveniments multitudinaris.

Un dels esdeveniments més destacats és el festival Mad Cool, que presenta en l'edició del 2024 un dels cartells més impressionants i eclèctics de l'any, sent una barreja perfecta entre grups consolidats i talents emergents. El recinte Iberdrola Música acollirà, entre el 10 i el 13 de juliol, milers de visitants, disposats a ballar, divertir-se, refrescar-se (això és imprescindible amb la sufocant calor madrilenya), cantar a ple pulmó i il·luminar el cel amb els mòbils. Entre els grups més destacats podem trobar noms com Garbage, Smashing Pumpkins, Dua Lipa, Pearl Jam, Keane, Sum 41, Maneskin, Killer, Avril Lavigne, Bring Me The Horizon, etc. Una altra opció destacada, dins del circuit d'esdeveniments musicals, és el Festival Río Babel, celebrat a la Caja Màgica durant els dies 4, 5 i 6 de juliol. L'esdeveniment pretén fer ballar tot Madrid, oferint excel·lents opcions musicals, del panorama nacional i internacional, que es combinen amb una zona gastronòmica sense precedents i amb activitats complementàries, com el Babel Comedy, que, gràcies al cartell d'humoristes nacionals, omplirà els escenaris de monòlegs i improvisacions còmiques. Entre els convidats hi ha figures còmiques tan reconegudes com Inés Hernand, Iggy Rubín, Facu Díaz, JJ Vaquer, Héctor de Miguel, Bianca Kovacs o Valeria Ros. El festival aposta per una oferta musical eclèctica, que fa de la varietat la seva raó de ser. Trepitjaran la Caja Màgica artistes tan variats com Juanes, Andrés Calamaro, Amaral, Die Antwoord, La Oreja de Van Gogh, La Pegatina, Trueno, Delaporte, Rayden, etc.

Molt més que música Madrid també té activitats que ofereixen un valor afegit a l'experiència musical en viu. Al juliol tenen lloc els famosos Veranos de la Villa, festival de les arts que aglutina concerts, teatre, dansa, circ, exposicions, sarsuela i activitats per als més petits, en una edició que arrenca el 5 de juliol i que omplirà tota la ciutat (fins a 29 emplaçaments) amb més de 200 espectacles.

El tret de sortida serà un esdeveniment de dansa aèria a 35 metres d'alçada, el 5 i el 6 de juliol, sobre el Puente del Rey. Una altra opció, que combina la música en viu amb un marc incomparable, són les tradicionals Noches del Botánico, que durant el mes de juliol tindran a sobre l’escenari artistes com Ana Moura, Roberta Sá, Damien Rice, Baiuca, Rodrigo Cuevas, Joss Stone, Father John Misty, Fito Páez, Kings of Convenience, Nicki Nicole, Moderat, Niña Pastori, etc. Finalment, la música i la cultura es donen la mà a Flamenco Real, que finalitza el seu camí els dies 26, 27 i 28 de juliol, amb Patricia Guerrero interpretant Proceso Eterno al Teatro Real.