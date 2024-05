Espanya no perd el ritme Des de la bulliciosa Barcelona fins a la cosmopolita Madrid, passant per la bohèmia Bilbao i l'assolellada Benicàssim, la música es converteix en un fil conductor que uneix persones de tots els racons d'Espanya i més enllà. Els festivals com el Primavera Sound, el Mad Cool, el BBK, el FIB, el Sonorama Ribera, el Rio Babel i l'O Gozo Festival, entre molts altres, no només són esdeveniments musicals, sinó també experiències culturals que transcendeixen el que és purament sonor. Són vivències que queden per al record i que deixen un gust de boca immillorable.

Però la música no només es viu als grans festivals. Esdeveniments més íntims com el Tomavistas a Madrid, l'O son do Camiño a Santiago de Compostel·la o el Coca Cola Music Experience també tenen el seu lloc a l'escena musical espanyola, oferint propostes més selectes però igualment enriquidores. I cal no oblidar els festivals que, a més de música, ofereixen tota una experiència d'entreteniment com el Boombastic en diverses localitats, l'Arenal Sound a Borriana o el Medusa a Cullera, que combinen la música amb activitats, gastronomia i lleure per oferir una experiència completa als seus assistents.