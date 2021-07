Nikoloz Sherazadishvili, judoka professional: “és fàcil apostar al cavall guanyador, però és difícil per qui despunta”

Nikoloz tenia 14 anys quan va decidir que el seu fort era el judo al nivell més alt. Ara, i amb 25 anys, compta amb dues medalles d'or en el Campionat Mundial de Judo i una medalla de bronze en el Campionat Europeu de Judo del 2018.

Nikoloz arriba als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 amb totes les possibilitats d'alçar-se amb una medalla: tantes com il·lusions ha posat en aquest esdeveniment i tantes com l'esforç que ha requerit la seva dedicació aquests anys. Però el que té clar és que sense l'ajuda de les beques Podium de Telefónica, no hauria pogut afrontar mai aquest repte.

Com els altres 57 atletes que acudiran als Jocs i que han estat becats pel programa, Nikoloz és conscient que aquesta oportunitat a la vida és molt especial i que les ajudes es necessiten als començaments, no quan les promeses ja s'han complert. "És fàcil apostar per qui ja ha guanyat, el difícil és apostar per qui comença a despuntar", aclareix el judoka d’origen georgià que viu al madrileny poble de Brunete. Allí va conèixer Quino (Joaquín Ruiz Llorente), el seu entrenador i també exjudoka olímpic, que l'ha guiat en el camí a l'èxit i és, en paraules textuals de Nikoloz, "com el meu segon pare".

L'esforç està sempre present. La seva rutina física és bàsica per mantenir el més alt nivell de professionalitat i això té grans implicacions en la seva vida diària. La voluntat i la capacitat d'emprendre un gran repte com els jocs olímpics han estat l'impuls de la seva carrera.

Al judo d'alt rendiment es treballen durant hores i hores les capacitats físiques i els coneixements tècnics i tàctics. Per completar la formació també es fa un entrenament fort i invisible sobre el control de les habilitats psicològiques necessàries per afrontar competicions d'alt nivell. I tot des d'un esport que té com a màxima el respecte al contrari.