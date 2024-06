La nova arquitectura al rescat

Seguint l’empremta dels arquitectes japonesos, Nissan també persegueix l’harmonia amb l’entorn per donar resposta als desafiaments d’una nova era. La inspiració arquitectònica de l'ARIYA es percep en cada detall del seu disseny: des del minimalisme i la senzillesa per maximitzar l'espai i el confort, fins a la presència de patrons kumiko heretats de la fusteria tradicional japonesa, i la subtilesa de la il·luminació andon, inspirada en els llums de paper de les llars en temps dels samurais. La filosofia de fusionar interior i exterior, una altra de les claus de l’arquitectura nipona, també està representada per la tecnologia d’informació que a través de la pantalla connecta l’interior del vehicle amb el flux d’informació de múltiples fonts al nostre abast.

3. Estades versàtils i espais per a la trobada

A l'skyline de Tòquio en què conviuen els edificis tradicionals i els futuristes han aflorat els últims anys les allargades siluetes dels anomenats penshirubiru (edificis llapis). Són blocs estrets que s'eleven sobre solars mínims i que allotgen apartaments l'espai dels quals es redueix al mínim imprescindible. Són habitatges que encaixen amb una societat com la nipona en què la meitat de la població viu sola i que, tot i que sembla difícil d'assumir en estils de vida com l'espanyol, ja es poden veure en ciutats daneses, alemanyes i en grans urbs com Nova York.

Davant dels habitatges compartimentats occidentals, un dels trets distintius de l'habitatge japonès són els espais diàfans i versàtils, sense divisions ni ornaments superflus per adaptar-se als diferents usos. La falta de metres quadrats als habitatges se supleix amb la proliferació d’espais de convivència. Aquesta fusió entre espais privats i comuns és una de les senyes d'identitat de Riken Yamamoto, mestre de la transparència i guanyador del Pritzker 2024 precisament per posar l'arquitectura al servei de la comunitat, potenciant les zones per a la trobada veïnal i la interacció. És la manera de donar resposta a l'aïllament i la soledat, un dels problemes pendents de les societats actuals.