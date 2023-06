Parc Natural de l'Alto Tajo

A Guadalajara ens trobem aquest parc natural, també declarat Geoparc Mundial per la Unesco, que es troba ubicat en una zona muntanyosa, cosa que ha donat lloc a un paisatge espectacular de gorges, canons i gorges fluvials, així com formes singulars de vessant, com puntes, agulles i monòlits sobre roques calcàries i gresos vermells. El riu Tajo és l'eix central del parc i al llarg del seu curs es poden trobar cascades i gorgs d'aigua cristal·lina. És l'escenari ideal per fer activitats a l'aire lliure i gaudir de la natura. Els amants del turisme actiu hi trobaran una infinitat d'activitats com ara piragüisme, submarinisme o rutes en quad.