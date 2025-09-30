01
Tal com ens explica Pinky, expert en purins, si es gestionen correctament, aquests residus poden transformar-se en biometà, una font d'energia renovable.
“Hola, soc Pinky, expert en purins. Viu en una granja amb altres animals i, com a vosaltres, em preocupa l'impacte que tenen les explotacions ramaderes en el medi ambient. Diuen que del porc s'aprofita tot, i en el meu cas fins als purins! Si us quedeu, al llarg de quatre vídeos us convido a descobrir com gestionar correctament els residus orgànics d'origen animal, inclosos els purins, perquè puguin tenir una segona vida i produir biometà, una energia neta i renovable que està ajudant a descarbonizar el sector ramader. També us vull presentar a la meva gran amiga Elena Monje, divulgadora científica en les xarxes de @infarmarte. Espero que, entre els dos, puguem resoldre tots els vostres dubtes. Ens acompanyeu en aquest viatge?”
Del porc, fins als purins! s'emmarca dins del projecte #*BuenaHuella, liderat per *Naturgy, que en 2025 cerca informar de manera didàctica sobre el paper que juguen els gasos verds, especialment el biometà, en la transició energètica. Així mateix, la companyia busca amb aquesta iniciativa, “mesurar, reduir i neutralitzar” les emissions de *CO2 dels continguts generats, minimitzant l'impacte ambiental des de la creació fins a la seva difusió. Aquesta iniciativa és part de l'estratègia de *Naturgy per a mitigar el canvi climàtic i avançar cap a una economia neutra en carboni. En aquesta línia, Premsa Ibèrica també s'ha volgut adherir a les bones pràctiques de sostenibilitat i minimitzar la petjada de carboni del projecte tant en el moment de produir aquests continguts, així com a l'hora d'optimitzar els processos.