¿Els purins poden generar ocupació local a les zones rurals?

El potencial del biometà
El biometà es perfila com una solució per resoldre algunes preocupacions del sector energètic pel que fa a la gestió de residus i amb la seva descarbonització duent a terme una transició justa. Per donar resposta a aquestes qüestions, Sedigas va publicar un informe el 2023 en què es va revelar que Espanya compta amb un potencial de producció de biometà de 163TWh/any, una xifra que podria cobrir prop del 45% de la demanda nacional de gas natural. Segons el mateix informe esmentat anteriorment, la materialització del potencial espanyol de producció de biometà suposaria, així mateix, un important impuls al desenvolupament socioeconòmic local, ja que comportaria la posada en marxa de 2.326 plantes especialitzades al llarg de tot el territori. En aquest punt, cal assenyalar que Naturgy ha signat un acord amb ID Energy Group per desplegar almenys 20 plantes de biometà a Espanya. La inversió preveu que superi els 500 milions d'euros amb una producció estimada de 2,5 TWh anuals. Això permetrà descarbonitzar 500.000 llars i reduir les emissions de CO2. Les plantes, repartides per diferents punts de la geografia espanyola, estaran preparades entre el 2026 i el 2028.
D'altra banda, l'energètica ha signat un altre acord amb Bioeco Energías per desenvolupar noves plantes de biometà amb capacitat per produir 500 GWh anuals. Amb tots dos projectes s'estima que es desenvoluparan fins a 50 plantes de biometà a Espanya abans del 2030 i s'espera una producció de biometà de 3TWh, cosa que equivaldria a 600.000 llars o, per entendre-ho des d'un punt de vista mediambiental, reduirà les emissions de CO2 en equivalent al que faria una plantació.
Aquests nous projectes se sumen a les tres plantes de producció que ja estan operatives: la d'EDAR de Bens (la Corunya), Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i Vila-Sana (Lleida). Les següents a posar-se en funcionament seran la d'Utiel (València) i Utrera (Sevilla).