De la granja a casa teva: ¿Quins beneficis té el biometà per als consumidors?

Un, com ja s'ha comentat, és la creació d'ocupació local i verda en zones rurals, gràcies a l'aposta d'energètiques com Naturgy, que preveuen desenvolupar fins a 50 plantes de biometà abans del 2030 per tota la geografia espanyola. Aquestes se sumaran a les plantes que ja estan en funcionament, com les d'EDAR de Bens (la Corunya), Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i Vila-Sana (Lleida).
Alhora, es redueix la dependència energètica, ja que la producció és local. Per exemple, el projecte de construcció d'una nova instal·lació a la localitat valenciana d'Utiel suposarà la injecció de 20 GWh/any de biometà a la xarxa de gas de la nostra distribuïdora. Això equival al consum energètic anual de 5.300 llars.
L'impuls a la descarbonització
La descarbonització del sector ramader (entre altres) és un altre dels grans avantatges. Una reducció de la petjada de la seva activitat que es produeix en dos àmbits. D'una banda, l'aprofitament dels purins com a font d'energia renovable redueix les emissions de gasos d'efecte hivernacle generats per la ramaderia i les del combustible que substitueix. De l'altra, en transformar els residus orgànics de les explotacions ramaderes s'obté gas verd i, a més, fertilitzants de gran valor. Això també implica un impuls a l'economia circular.