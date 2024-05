Joseba Etxeberria i SD Eibar¸ un llegat de futbol i família

La importància de la història

Joseba Etxeberria, entrenador de l’Eibar, està profundament familiaritzat amb l’estadi, la ciutat i el seu entorn únic. “Soc d'Elgóibar, un poble al costat d’Eibar, i tinc un vincle molt proper amb la ciutat, ja que la meva dona i tota la família són d'aquí”, ens explica. L'aspecte personal s'accentua gràcies a l'enllaç històric que té la seva pròpia família amb l'equip, ja que el seu avi, Eulogio Etxeberria, va marcar el primer gol a la història del camp d'Ipurúa. L'exjugador i entrenador actual reconeix: “Són boniques casualitats de la vida… El meu avi ho va començar tot, va ser el primer golejador d'aquest estadi, una dada molt important en la història del club. Que el seu net estigui entrenant l’equip, a mi la veritat em fa molta il·lusió”.

Foto: LALIGA.

Aquesta connexió personal es veu complementada amb una gran satisfacció, ja que l'entrenador ha vist en primera persona com “el club ha crescut molt en poc temps, fent-se un lloc en el futbol professional, i gràcies a aquesta proximitat, ho he pogut viure molt de prop”.

Una competició que és emoció pura

LALIGA HYPERMOTION té un sabor diferent de la resta de competicions. Ho saben els jugadors, els entrenadors i els espectadors. La categoria de plata és un desafiament de tremenda igualtat, en què pot passar de tot. Entrenar en una lliga tan especial i competitiva té un component extra per als entrenadors. Etxeberria afirma: “És una categoria diferent, perquè en cap altra hi ha tanta igualtat entre els equips de dalt i els de baix. De fet, si analitzes totes les lligues, entre el primer i l’últim hi ha un munt de punts de diferència cada any. A LALIGA HYPERMOTION és tot el contrari, cosa que la converteix en una lliga molt igualada i emocionant per a l'espectador, perquè sempre hi ha resultats sorpresa. Gent que està en descens pot guanyar el líder”.

Aquesta emoció es viu des de la primera jornada, i l'entrenador confirma: “He tingut la sort de dirigir diferents equips i és una passada l'emoció que hi ha a cada jornada per la igualtat: Tothom sempre s'hi està jugant alguna cosa”. En un desafiament tan igualat, tots els implicats estan motivats, conscients que s’hi juguen alguna cosa constantment. Per això, l'equip se centra a “preparar bé els partits, que els jugadors s’entrenin bé i que s'exigeixi en el dia a dia, perquè després, a la competició, tot flueixi. No cal invertir temps en aspectes motivacionals, ja que es palpa el dia a dia”.