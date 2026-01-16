El nou Kia Stonic ofereix un disseny sofisticat i tecnologies de gamma alta que eleven la seguretat i la connectivitat
Està disponible des de 19.190 euros, un cop aplicats els descomptes i promocions existents
Està disponible des de 19.190 euros, un cop aplicats els descomptes i promocions existents
Text: Francesc Branchat
És un dels crossovers més populars del mercat. El Kia Stonic ha estat un èxit total des de la seva aparició al mercat, l'any 2017. El segon lliurament d'aquest model arriba amb una renovació profunda que millora l'experiència del client i ofereix característiques pròpies de segments superiors.
El nou Stonic ha estat dissenyat per satisfer específicament les necessitats dels clients del seu mercat principal, Europa. Combina la funcionalitat amb l'espai i la utilitat que s'espera d'un crossover del segment B, mentre continua sent més accessible que la majoria de les opcions del segment C.
L'actualitzada filosofia de disseny Opposites United de Kia transforma el nou Stonic en un crossover més atrevit i expressiu. Aquest llenguatge visual combina una actitud segura amb un caràcter divertit. En comparació amb la darrera generació, manté les seves dimensions compactes, amb una longitud ampliada en 25 mm a causa del redisseny dels para-xocs.
L'actualitzada filosofia de disseny Opposites United de Kia transforma el nou Stonic en un crossover més atrevit i expressiu. Aquest llenguatge visual combina una actitud segura amb un caràcter divertit. En comparació amb la darrera generació, manté les seves dimensions compactes, amb una longitud ampliada en 25 mm a causa del redisseny dels para-xocs.
Aquests canvis es complementen amb noves opcions de llantes d'aliatge de 16 i 17 polzades, així com unes de 17 polzades exclusives per a l'esportiva versió GT-Line. La paleta de colors exteriors ha estat actualitzada amb dos colors expressius: Adventurous Green i Yacht Blue.
L'interior de l'Stonic ha estat redissenyat amb influència de segments superiors i ha confirmat l'estratègia de Kia per popularitzar les seves funcions més avançades. Un element nou és la disposició panoràmica de doble pantalla, formada per dues pantalles d'alta resolució de 12,3 polzades que fusionen l'infoentreteniment i la informació del vehicle.
La pantalla tàctil multimode substitueix els controls tradicionals del sistema de climatització per una interfície que permet alternar fàcilment entre els ajustaments de climatització i els menús d'infoentreteniment. L'habitacle també presenta nous dissenys de volant de dos o tres radis, un pom de canvi i una consola central renovats, així com un disseny actualitzat del tauler de control. La refinada experiència es completa amb ports USB-C de càrrega ràpida, connexió sense fils per a smartphones i il·luminació ambiental.
Disponible en tres acabats anomenats Concept, Drive i GT-Line, el nou Kia Stonic és una opció ideal per a conductors que volen mantenir-se connectats mentre es desplacen. Equipat amb l'avançat Kia Connect ofereix serveis basats en el núvol i diagnòstics del vehicle en temps real.
Per a més tranquil·litat, els usuaris poden supervisar, controlar i interactuar de forma remota amb el seu vehicle a través de Kia App. Per la seva banda, la Digital Key permet desbloquejar i arrencar el vehicle utilitzant un smartphone o un smartwatch compatible.
Kia ofereix un sistema de propulsió adaptat a les necessitats de mobilitat del mercat europeu. El nou Stonic equipa un motor de benzina 1.0 T-GDI de 100 CV i, com a alternativa, es pot optar per una eficient versió mild-hybrid (MHEV) de 115 CV amb consum WLTP de 5,4 litres als 100 km, que pot equipar canvi automàtic de doble embragatge i set velocitats.
El nou Stonic eleva el llistó de la seguretat al segment B amb un conjunt ampliat de sistemes avançats d'assistència a la conducció (ADAS). Aquests dispositius, propis de vehicles de segments superiors, contribueixen a posicionar el model com a líder de la seva classe en matèria de seguretat.
Presenta dues novetats que reforcen el paquet de seguretat, com són un assistent de conducció a la carretera i un sistema de fre multicol·lisió, que s'uneixen a tecnologies com el sistema d'assistència per evitar col·lisions en angle mort, sistema d'advertència de sortida segura, sistema d'assistència per evitar col·lisions frontals, assistència de conducció a la carretera o l'assistent de seguiment de carril.