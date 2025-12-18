El nou Kia Sportage, un supervendes que ofereix tot allò que esperes d'un SUV
Arriba amb nombroses millores i està disponible amb sistemes de propulsió híbrids lleugers, híbrids i híbrids endollables
Arriba amb nombroses millores i està disponible amb sistemes de propulsió híbrids lleugers, híbrids i híbrids endollables
Text: Francesc Branchat
Fabricat a Europa, l'Sportage és el vehicle més venut de Kia, amb més de 7 milions d'unitats lliurades. Ara es renova amb nombroses millores en disseny, innovació, tecnologia i comoditat per establir una nova referència al competitiu segment dels SUV compactes.
La filosofia de disseny Opposites United de Kia confereix a l'Sportage un nou i cridaner aspecte. Les superfícies suaus i terses es combinen amb formes robustes i una planta imponent. Equipa nous para-xocs, il·luminació LED Star Map, la distintiva graella Tiger Nose de Kia i nous dissenys de llantes, amb versions exclusives de 19 polzades per al GT-Line.
L’espaiós interior d’aquest supervendes ofereix múltiples novetats. El volant presenta un nou disseny de dos radis i el quadre de comandament ha estat actualitzat, amb sortides de ventilació ocultes que generen un acabat elegant i minimalista. Creada amb elevat percentatge de materials reciclats, la nova tapisseria dels seients afegeix més comoditat i, al GT-Line, pot ser de cuir sintètic i ant.
Un maleter flexible ofereix més d'un metre d'espai per a les cames dels passatgers de la segona fila. La capacitat de càrrega, de fins a 587 litres, s'amplia fins a 1.776 amb els seients de la segona fila abatuts. El terra del maleter de doble nivell, disponible en les versions MHEV i HEV, ofereix una gran versatilitat per transportar objectes.
El nou Sportage equipa el Connected Car Navigation Cockpit format per dues pantalles panoràmiques corbes de 12,3 polzades i un nou head-up display de 10 polzades. Totes les funcions i la informació són molt accessibles i es veuen fàcilment, inclosos els sistemes d'assistència a la conducció, l'infoentreteniment i les indicacions de la ruta.
La connectivitat i les opcions integrades milloren amb Apple CarPlay i Android Auto sense fil. Kia Connect i les actualitzacions remotes OTA permeten accedir a funcions i serveis específics, comprovar els panys del vehicle, planificar rutes, etc. La plataforma Feature-on-Demand permet afegir jocs, YouTube, altres serveis de streaming i dissenys per a la pantalla d'infoentreteniment.
A través del sistema Kia In-Car Payment, el conductor pot pagar l'estacionament a la via pública des del seu automòbil, mentre que el punt d'accés Wi-Fi disponible connecta fins a cinc dispositius a Internet amb 4G LTE. El sistema Connected Routing calcula la ruta òptima utilitzant informació de trànsit en temps real i prevista, basada en dades històriques.
La Digital Key 2.0 ofereix accés al vehicle mitjançant dispositius intel·ligents i l'àudio gaudeix d'un sistema prèmium Harman Kardon. Per facilitar la tasca al conductor, sota la pantalla multimèdia hi ha un panell tàctil multimode intuïtiu, per al sistema d'àudio i climatització. A més, la càmera de visió perifèrica de 360 graus 3D ofereix una vista panoràmica de l'entorn i a la safata superior hi ha una base de càrrega sense fil.
El nou Sportage ofereix una completa gamma mecànica electrificada, amb sistemes de propulsió híbrids (MHEV, HEV, PHEV). El rang de potències parteix dels 136 CV del dièsel CRD-i, fins als 239 CV de 1.6 HEV.
Els híbrids i híbrids endollables estrenen una nova generació de caixes de canvi i, entre les noves configuracions, hi ha una versió PHEV amb tracció davantera i un nivell d'equipament estàndard. A més, es mantenen a l'oferta versions de tracció 4x4.
L’Sportage està equipat amb sistemes avançats d’assistència a la conducció, incloent-hi frenada d’emergència automàtica, amb detecció de vianants, ciclistes i vehicles. L'assistència de conducció a la carretera utilitza una càmera frontal, sensors de radar i dades de navegació per ajudar a mantenir una velocitat i una distància predeterminades. El sistema també pot ajudar amb el control del volant en canviar de carril i amb l’assistència de maniobra evasiva.