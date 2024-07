El Kia Sportage té tot el que busques en un SUV

Text: Álex Soler

Si estàs buscant un SUV de mida mitjana, el Kia Sportage té moltes paperetes per convertir-se en el teu nou cotxe, ja que té tot el que el client demana en aquest segment: un cotxe atractiu, amb un interior ampli i tecnològic, un gran maleter i una oferta de motors súper eficient amb totes les alternatives d'hibridació elèctrica que hi ha avui dia al mercat.

Aquest és sens dubte un dels punts més destacats de l'Sportage. Dissenyada per reduir les emissions i millorar l'eficiència del consum, la gamma de propulsors va des dels 116 CV als 265 CV, amb tracció davantera o total, i amb canvi automàtic o manual, per adaptar-se a les necessitats de qualsevol usuari. Però sens dubte, el més destacat és que compta amb l'oferta d'hibridació elèctrica més àmplia del mercat, en disposar de sistemes microhíbrids (MHEV) benzina i dièsel, híbrid convencional (HEV), i híbrid endollable (PHEV).

El motor PHEV combina un motor T-GDI de 1.6 litres amb un motor elèctric de 66,9 kW per generar una potència total de 265 CV i oferir una autonomia màxima 100% elèctrica de fins a 70 quilòmetres, gràcies a una bateria de 13,8 kWh. Per la seva banda, el model híbrid HEV també utilitza el motor T-GDI de 1.6 litres juntament amb un motor elèctric de 44,2 kW, i ofereix una potència combinada de 230 CV. Així, el Kia Sportage està dotat de totes les etiquetes de la DGT, des de la C fins a la ZERO, passant per l'ECO.

Interior ampli i tecnològic

L'Sportage també és líder en espai interior, una característica fonamental per a aquells que busquen un SUV familiar. L'espai per al cap i les cames a la banqueta del darrere és el més generós de la classe, sense restar per això espai al maleter. Gràcies a una distància entre eixos de 2.680 mm, l'Sportage ofereix 996 mm d'espai per a les cames i 998 mm d'espai per al cap a la part posterior, així com una capacitat de càrrega de 591 litres, ampliable a 1.780 litres amb els seients del darrere abatuts.

Però no només s'ha pensat en els ocupants de la part posterior, sinó que l'Sportage compta amb un habitacle que combina tecnologia i estil contemporani, amb un espai orientat al conductor a la secció anterior, on destaquen elements d'alta qualitat, ajustaments perfectes i acabats dignes d’un segment prèmium. Per sobre de tot crida l’atenció la pantalla corba integrada de 12,3 polzades i el panell d'instruments digital de la mateixa mida, que ofereixen una interfície intuïtiva i de fàcil ús, amb connectivitat avançada que inclou actualitzacions de mapes i programari a temps real a través de l'aplicació Kia Connect.

La seguretat és un altre apartat a destacar en l'Sportage. Està equipat amb nombroses tecnologies per a una experiència de conducció òptima en carreteres, destacant la suspensió controlada electrònicament (Electronic Controlled Suspension, ECS), que proporciona un confort òptim i nivells de seguretat superiors mitjançant un control continu de l'amortiment en temps real. El mode Terrain, una altra innovació, ofereix una excel·lent capacitat per transitar sobre terrenys difícils com neu, fang i sorra, cosa que permet als propietaris realitzar activitats més aventureres.

I, per descomptat, disposa dels sistemes d'assistència al conductor (ADAS) més avançats del moment. Inclouen, entre d'altres: assistència per evitar col·lisions, control de creuer intel·ligent basat en navegació i assistència per al manteniment de carril, entre d'altres. A més, el nou Sportage compta amb una estructura de carrosseria reforçada i lleugera, i múltiples coixins de seguretat per a una protecció completa dels ocupants.

Per acabar, encara que no menys important, és el disseny. El Kia Sportage llueix un aspecte summament atractiu. Línies tenses i nítides recorren la seva elegant carrosseria, mentre superfícies musculoses i netes creen una presència imponent a la carretera. El frontal destaca amb una graella que s'estén a l'amplada, combinada amb els llums LED en forma de bumerang, que emmarquen els sofisticats fars amb tecnologia Matrix LED. El perfil lateral és dinàmic i refinat, accentuat per un sostre opcional en color negre que en ressalta el caràcter esportiu. A la part posterior, el disseny musculós flueix cap a les estilitzades llums posteriors, connectades per un element horitzontal fi que aporta una sensació d'amplitud i modernitat.