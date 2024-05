Kia Picanto, tot el que necessites, en mida compacta

Contenido ofrecido por:





Text: Álex Soler

Kia ha presentat el nou Picanto, el seu vehicle més compacte, de només 3,6 metres de llargada, per adaptar-lo a les demandes actuals del mercat i per traslladar els avenços dels seus models més importants també al segment dels cotxes urbans. Amb una imatge totalment renovada i una càrrega tecnològica més elevada, el nou Picanto ofereix a la seva curta longitud tot el que qualsevol conductor necessita, a la ciutat o fora, per moure's amb seguretat i estil.

La firma sud-coreana sap que el Picanto s'ha convertit, durant els últims anys, en un model clau, sent un dels seus cotxes més venuts a gairebé tots els mercats arreu del món. Precisament, és la combinació de disseny i practicitat i totes les opcions per un preu contingut el que ha fet del petit urbà de Kia tot un èxit comercial.

Estètica moderna i avançada

A primera vista, el que més sorprèn en el Picanto és el seu canvi estètic, que podríem definir com a significatiu. Ara, la seva imatge s'inspira en el concepte de disseny ‘Oposats Units’, ja vist en l'Sportage i en els elèctrics EV6 i EV9 i que es caracteritza per la seva combinació de naturalesa i modernitat per oferir vehicles harmoniosos, però poderosos i avançats. El resultat és un vehicle agosarat amb cert caràcter esportiu i futurista. És un gran encert adaptar el disseny del Picanto al llenguatge estètic actual de la marca, ja que així aconsegueix desmarcar-se per la seva atractiva estètica dels seus rivals en un segment de vegades avorrit parlant en termes de disseny.

Així, veiem una firma lumínica totalment diferent de la del seu predecessor, gràcies als grups òptics diürns LED, acompanyada per enormes entrades d'aire a la zona inferior i per un capó que llueix poderós. Juntament amb la característica graella Tiger Nose de Kia, aquests canvis fan del Picanto un cotxe molt més esportiu i modern. A la part posterior s'ha apostat per la senzillesa i destaca per la forma vertical dels seus nous grups òptics, units per una franja il·luminada que travessa la porta del maleter. Les llantes, de fins a 16 polzades per a l'acabat GT-Line, arrodoneixen el conjunt.

De fet, en l'acabat GT-Line, que serà el més alt en la seva oferta, aporta elements distintius per accentuar-ne l'agressivitat. En aquest cas veiem una graella més ampla, un disseny específic de les llantes en tall de diamant i un difusor del darrere específic. La paleta de colors per a totes les versions es compon de quatre tons: un vermell, dos blaus i un verd.

A l'interior hi ha hagut menys canvis pel que fa al disseny, que manté les formes generals del seu predecessor, encara que s'aposta per un nou acabat en negre brillant, opcional en els acabats d'accés i de sèrie en el GT-Line, i per la introducció d'un ecosistema digital complet format per una pantalla tàctil flotant de vuit polzades per al sistema d'infoentreteniment i una altra de 4,2 polzades per a la instrumentació digital.

El sistema operatiu oferirà connectivitat total amb telèfons mòbils via Bluetooth i les aplicacions Apple CarPlay i Android Auto. A més, el sistema Kia Connect oferirà funcions com ara la navegació amb dades en temps real i la possibilitat d'actualitzar-se de forma remota a través d'actualitzacions sense fil. L'aplicació Kia Connect està disponible per a Android i Apple.

Tot i les contingudes mesures, el Picanto ofereix un espai ampli per als ocupants i fins a 1.010 litres d'espai d'emmagatzematge si s'abat la banqueta posterior.

Eficient, divertit i segur

En un vehicle que, encara que petit, llueix avançat i esportiu i arriba amb una bona càrrega tecnològica, els motors han d'acompanyar per fer de l'experiència de conducció una cosa divertida, còmoda i segura. En aquest sentit, Kia opta per dos propulsors de gasolina, un de 1.0 litres i 67 CV que busca l'eficiència i un altre de 1.2 litres i 84 CV per als que volen aquest extra de prestacions. En tots dos casos, aquests motors atmosfèrics han reduït les seves emissions respecte del model predecessor.

En tots dos casos, l'usuari pot triar entre una caixa de canvis manual de cinc velocitats o la manual automatitzada (AMT) de Kia que, tot i ser manual, té funcions automatitzades com l'embragatge i l'engranament de les marxes, oferint l'eficiència de consum dels manuals i la comoditat dels automàtics.

Pel que fa al seu dinamisme, el Picanto promet una resposta de l'accelerador ràpida i agradable i un confort de rodament elevat gràcies al sistema de suspensions, ajustat per mantenir certa estabilitat, i així permetre una conducció més alegre, però sense penalitzar la comoditat.

Finalment, el nou Picanto també ha fet un pas endavant en termes de seguretat activa, incorporant els sistemes avançats d'assistència a la conducció de Kia, amb funcions com la frenada d'emergència, l'assistència per evitar col·lisions frontals i en interseccions, el detector d'angle mort, el seguiment de carril, l'alerta de canvi involuntari de carril o la càmera frontal, entre d'altres. Segons la marca, aquest desplegament tecnològic el converteix en un dels cotxes més segurs de la seva classe.