Kia llança una potent ofensiva en el segment dels C-SUV elèctrics amb el llançament de l'EV5
Totalment concebut per als conductors europeus ofereix fins a 530 km d'autonomia elèctrica.
Text: Redacció
Kia continua ampliant amb èxit la gamma d'automòbils 100% elèctrics. El llançament del nou EV5, model de 4,61 metres de longitud total, ve a competir en el segment C-SUV del mercat, situant-se just per sobre de l'EV4 i per sota del crossover esportiu EV6.
Peça clau en l'estratègia global d'electrificació de la marca coreana, el Kia EV5 ha estat desenvolupat des de zero per a Europa i és una aposta ferma per l'electrificació, el disseny, la tecnologia i la funcionalitat. Sense complexos, Kia es llança de ple al segment de més volum i creixement del mercat de cotxes elèctrics.
Fabricat sobre l'arquitectura EV específica de Hyundai Motor Group, la Plataforma Modular Elèctrica Global E-GMP amb tecnologia de 400 V, el Kia EV5 combina l'atrevit estil SUV amb la funcionalitat quotidiana i la tecnologia més avançada. Exhibeix un disseny robust però refinat, un habitacle espaiós i flexible, així com solucions elèctriques de darrera generació.
La imatge del nou EV5, fidel a la filosofia de disseny “Opposites United” de Kia, proposa una silueta refinada, musculosa i robusta, un pilar D prominent i la firma lluminosa “Star Map” de Kia, tant a la part davantera com al darrere.
L'espaiós habitacle de l'EV5 està concebut per satisfer les necessitats pràctiques de l'estil de vida del Vell Continent. La versatilitat interior és un dels punts forts del model i els seients del darrere s'abaten completament, donant lloc a una generosa zona de càrrega de fins a dos metres de longitud.
El maleter ofereix una excel·lent capacitat VDA de 566 litres, ampliables a un màxim de 1.650 litres, amb els seients del darrere plegats. També compta amb un maleter davanter addicional de 44 litres i una altra solució de funcionalitat elevada és la consola central amb una notable capacitat d'emmagatzematge.
El confort és molt notable i Kia ha creat un entorn similar al saló. Els seus còmodes seients ofereixen comoditat i disposen de suport lumbar, calefacció i ventilació. La sostenibilitat és present a l'EV5 amb materials reciclats i diferents acabats sense derivats del petroli.
El nou Kia EV5 ofereix un rendiment dinàmic excel·lent i adaptable a condicions canviants. Equipa una bateria de llarg abast amb capacitat de 81,4 kWh que permet oferir fins a 530 km d'autonomia elèctrica, segons cicle combinat WLTP (fins a 505 km al GT-Line).
El rendiment és molt notable, amb acceleració de 0 a 100 km/h a 8,5 segons i velocitat màxima de 165 km/h. Tant les variants d'entrada com l'esportiva GT-Line admeten càrrega ràpida del 10% al 80% en tan sols 30 minuts.
El Kia EV5 està dotat d’un senzill sistema i-Pedal que permet conduir amb un sol pedal. L’Smart Regeneration System Plus millora l'eficiència energètica i el confort de marxa, utilitzant les dades del navegador per ajustar de forma automàtica la frenada, la velocitat a les cruïlles, els canvis de límit de velocitat, etc.
També hi ha una funció d'escalfament i refrigeració per a la bateria que permet augmentar l'eficiència de la calefacció de la cabina i afavorir l'autonomia en condicions de fred. Es garanteix així un rendiment òptim de la bateria en qualsevol clima.
El nou SUV de Kia disposa de funció bidireccional, càrrega des del vehicle (V2L) que ofereix fins a 3,6 kW de potència per subministrar energia a dispositius independents com ara una presa interior o un adaptador extern. També està equipat amb el maquinari adequat per a la connexió del vehicle a la xarxa (V2G) i tornar energia quan la normativa ho permeti.
El nou EV5 estrena el sistema Connected car Navigation Cockpit. Equipa una pantalla panoràmica que combina una instrumentació de 12,3 polzades (31 cm), una pantalla d'infoentreteniment de 12,3 polzades (31 cm) i una pantalla de control de climatització de 5,3 polzades (13 cm). Les actualitzacions remotes (OTA) i la plataforma Kia Upgrades mantenen el vehicle preparat per a noves funcions i serveis que s'aniran llançant amb el temps.
Compta amb un assistent de veu amb IA i la navegació en línia proporciona informació cartogràfica en temps real i s'actualitza cada quatre setmanes. La climatització consta de tres zones i la interfície física optimitzada ofereix un aspecte net, amb presència de botons essencials. La clau Digital Key 2.0 i el reconeixement d'empremtes dactilars milloren la comoditat i seguretat, mentre el so és confiat a un excel·lent sistema d'àudio Harman Kardon Premium.
En qüestions de seguretat, Kia marca la pauta amb la presència de set coixins de seguretat, reforços estructurals i l'avançat conjunt de sistemes d’assistència al conductor de la marca, incloent-hi l’última versió del sistema de reconeixement de límits de velocitat i una millora de les notificacions acústiques. El sistema d'assistència per evitar col·lisions en l'estacionament del darrere s'ha ampliat i inclou també la part davantera i lateral, mitjançant la utilització de sensors i càmeres.
El sistema d'assistència a la conducció a la carretera Tipus 2 amb detecció de mans al volant ajuda a mantenir una distància segura amb el vehicle precedent, a estar centrat al carril, a canviar de carril i a ajustar la posició lateral. A més, es pot utilitzar el sistema d'estacionament remot amb clau 2.0 per entrar o sortir d'un espai d'estacionament, fins i tot des de fora del vehicle.