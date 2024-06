¿És necessari invertir més de mig milió en un rocòdrom rendible? La resposta és: no

Obrir un centre d'escalada rendible ja no és un somni inassolible per a emprenedors amb pressupostos limitats.

Actualment, per dedicar-se al sector de l'escalada no cal fer grans desemborsaments. Contràriament al que es pugui pensar, estem davant d'un negoci en auge que ofereix nous models assequibles. I en concret, hi ha una opció que destaca entre les altres pel seu aspecte innovador i alta rendibilitat: les instal·lacions Indoorwall Express o la via més accessible i eficient d'ingressar en aquest mercat i competir amb èxit.

Els centres Indoorwall Express són negocis fàcils d'operar gràcies a la mida optimitzada i baix cost. Perquè, no sols requereixen menys espai físic, sinó que també es beneficien enormement de la tecnologia, automatitzant la majoria de les operacions i reduint significativament la necessitat de personal, cosa que incideix directament en els costos. La centralització de l'atenció al client i els costos de màrqueting també es veuen reduïts gràcies a la digitalització i a les estratègies de publicitat compartides entre les diferents franquícies.

La infraestructura digital i la mida de la instal·lació, claus per minimitzar costos

Si a això hi sumes la baixa inversió inicial, fa encara més atractiva aquesta opció.

¿Què necessites per obrir un Indoorwall Express?

En general, obrir un rocòdrom suposa una inversió de capital considerable, i més encara si ens fixem en algunes cadenes de rocòdroms, que semblen competir per tenir les instal·lacions més grans i altes. Tot i això, aquest enfocament no sempre és el més pràctic, tot i que l'escalada indoor s'hagi convertit en un dels negocis d'oci més lucratius. En realitat, les despeses de manteniment d'un centre d'escalada es poden multiplicar com més gran sigui la superfície.

I per aquesta raó, estem veient un canvi en el model de negoci que està marcant tendència ja en alguns països europeus: és un rocòdrom més petit, però alhora funcional i amb tots els serveis, sense descuidar el més mínim detall. Més petits i concebuts com a espais acollidors, aquests ‘lofts’ d'escalada combinen àrees d'oci i entrenament amb diferents espais com ara zones de vènding, coworking per treballar o chill-out per relaxar-se i reunir-se amb amics. Una oportunitat única per a aquells que volen transformar la seva passió per l'escalada en una professió rendible alhora que manejable, i sense haver d'invertir-hi gaire.

Ara bé, per inaugurar una franquícia Indoorwall Express cal una inversió de 350.000 euros més un cànon de 24.000 euros, una xifra modesta tenint en compte l'alta taxa de retorn i en comparació amb altres inversions milionàries del sector. Per fer-ho, el més comú és necessitar el suport d'alguna entitat bancària. La bona notícia és que Indoorwall, a causa de la seva reeixida trajectòria, compta amb una reputació fiable davant dels bancs, cosa que afavoreix l'accés a finançament per als nous emprenedors. De fet, la cadena de rocòdroms ofereix assistència per facilitar la cerca de bones condicions. Un plus, si considerem els resultats sòlids i una alta rendibilitat, que en algunes franquícies arriba fins al 30%.

Els emprenedors caminaran amb pas ferm gràcies al suport de l'empresa líder en rocòdroms que va aconseguir duplicar la facturació el 2021 respecte al 2020 -aquell any va tancar amb 7 milions d'euros-, i que ha continuat creixent fins al punt de comptar ja amb 13 franquícies.